Найкращі крилаті ракети Європи сьогодні в Україні: чому в РФ у страху і без Томагавків

Незважаючи на те, що в медіа активно обговорюється можливість передачі Україні ракет "Томагавк", українці мають ракети, якими вже можна створити чимало проблем росіянам. Про які ракети йдеться? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

"Нептун" та "Фламінго" поступово покращуються

Головний редактор порталу "Мілітарний" Михайло Люксиков заявив в ефірі каналу "КИЇВ24", що ракетні комплекси "Нептун" та "Фламінго" розробляються Україною вже далеко не перший рік і поступово покращуються.

"Ракета Р-360 комплексу "Нептун" — це виріб, який, скажімо так, розробляється вже понад 10 років, а після початку широкомасштабного вторгнення активно модернізується та розвивається. Як ми бачимо, лише за останні два місяці з'явилися ще дві версії, які можна відрізнити візуально", — розповів експерт.

Люксиков наголосив, що "Нептун" є довговічною протикорабельною системою. Він додав, що "Фламінго" має багато відмінностей від цієї системи.

"Фламінго" — це ракета вже воєнного часу. Вона створена за популярною у 50-60-х роках аеродинамічній схемі на сучасних технологічних можливостях, що спрощує її виробництво. Вона має свої плюси та мінуси", — пояснив експерт.

Він додав, що "Нептун" та "Фламінго" доповнюють один одного. За його словами, паралельна робота забезпечує гнучкість та швидке нарощування боєздатності.

"Довгий Нептун" — №1 у Європі

Головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі Radio NV заявив, що українська крилата ракета "Довгий Нептун" є найкращою в Європі у своєму класі.

Експерт зазначив, що характеристики ракети "Довгий Нептун" стали відомі завдяки виставці, що проходила у Києві.

"Довгий Нептун" – це ракета, яка справді має дальність 1000 кілометрів, тобто підтверджена така дальність. Знову ж таки, це дальність польоту. Глибина ударів буде меншою, тому що ракета летить за складним маршрутом. А ось вага бойової частини – 260 кг”, – розповів Катков.

Експерт додав, що у звичайного "Нептуна", тобто того, що протикорабельний, який "Москву" потопив, дальність 300 км, вага бойової частини 150 кг.

"Це дуже позитивний аспект — збільшення бойової частини, особливо, коли йдеться про створення ракети, яка має велику дальність, тому що, як правило, коли збільшується дальність польоту ракети, жертвується вагою бойової частини, що вивільняє масу для палива. Але коли створювався "Довгий Нептун", одночасно була і кратно збільшена дальність, 260 кг", — розповів Катков.

Він стверджує, що "Довгий Нептун" кращий за французьку MdCN (Missile de Croisière Naval) — єдину європейську крилату ракету з аналогічною дальністю в 1000 км. При цьому додав, що вага бойової частини MdCN за різними джерелами становить 250-300 кг.

Головний редактор Defense Express зазначив, що є ще третя версія "Нептуна" — "Пузатий Нептун", оскільки має потовщення з боків, де, ймовірно, розташовані додаткові паливні баки. Ця ракета в габаритах довжини та діаметра відповідає параметрам звичайного "Нептуна". За його словами, що більше в ракеті палива, то більша дальність при тій же бойовій частині.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на заводи топ-виробники зброї в ЄС масовий наліт дронів: що відбувається.



