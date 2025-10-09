Найкращі крилаті ракети Європи сьогодні в Україні: чому в РФ у страху і без Томагавків

Рубрики
Кравцев Сергей
Незважаючи на те, що в медіа активно обговорюється можливість передачі Україні ракет "Томагавк", українці мають ракети, якими вже можна створити чимало проблем росіянам. Про які ракети йдеться? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.
Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел
Головний редактор порталу "Мілітарний" Михайло Люксиков заявив в ефірі каналу "КИЇВ24", що ракетні комплекси "Нептун" та "Фламінго" розробляються Україною вже далеко не перший рік і поступово покращуються.
Люксиков наголосив, що "Нептун" є довговічною протикорабельною системою. Він додав, що "Фламінго" має багато відмінностей від цієї системи.
Він додав, що "Нептун" та "Фламінго" доповнюють один одного. За його словами, паралельна робота забезпечує гнучкість та швидке нарощування боєздатності.
Головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі Radio NV заявив, що українська крилата ракета "Довгий Нептун" є найкращою в Європі у своєму класі.
Експерт зазначив, що характеристики ракети "Довгий Нептун" стали відомі завдяки виставці, що проходила у Києві.
Експерт додав, що у звичайного "Нептуна", тобто того, що протикорабельний, який "Москву" потопив, дальність 300 км, вага бойової частини 150 кг.
Він стверджує, що "Довгий Нептун" кращий за французьку MdCN (Missile de Croisière Naval) — єдину європейську крилату ракету з аналогічною дальністю в 1000 км. При цьому додав, що вага бойової частини MdCN за різними джерелами становить 250-300 кг.
Головний редактор Defense Express зазначив, що є ще третя версія "Нептуна" — "Пузатий Нептун", оскільки має потовщення з боків, де, ймовірно, розташовані додаткові паливні баки. Ця ракета в габаритах довжини та діаметра відповідає параметрам звичайного "Нептуна". За його словами, що більше в ракеті палива, то більша дальність при тій же бойовій частині.
