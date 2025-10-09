Мир в шаге от Третьей мировой: какое тестирование НАТО устраивает Кремль

Миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, которые еще недавно считались рутинными, сейчас все чаще превращаются в опасную игру на грани, ведь есть постоянный риск эскалации. Пилоты на F-35, F-16, Gripen и Eurofighter Typhoon работают в режиме постоянной боевой готовности. Каждый раз, реагируя на вторжение российских самолетов в небо над странами Альянса все зависит от человеческого фактора. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

СМИ отмечает, после начала полномасштабного вторжения в Украину российские нарушения воздушного пространства НАТО участились. Только в последнее время зафиксирован пролет 19 российских беспилотников над Польшей и инцидент с тремя МиГ-31, которые находились в небе Эстонии более 12 минут.

Западные аналитики считают, что Москва сознательно "тестирует" пределы терпения НАТО – наблюдает, какие радары активируются, какие самолеты взлетают и с каких баз, а также как ведут себя пилоты.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Альянс действует в условиях "серой зоны" — когда нет открытой войны, но и нет мира.

"Решения об открытии огня принимаются в реальном времени, исходя из разведданных и уровня угрозы", — пояснил он.

По словам Рютте, НАТО всегда будет реагировать пропорционально, "но это не всегда означает сбивание самолетов".

Он похвалил экипажи, которые грамотно отреагировали во время недавних инцидентов.

"Наши пилоты делают именно то, чему их научили. Это то, для чего мы тренируемся — и это работает", – отметил генсек.

