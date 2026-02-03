Світ на порозі нової катастрофи: який договір між США і Росією втратив силу

Термін дії Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США та Росією завершується вже цього тижня. Це може стати першим випадком майже за 40 років, коли між двома найбільшими ядерними державами світу не діятиме жодних взаємних обмежень щодо стратегічних озброєнь. Про це повідомляє Politico.

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

Угода, підписана у 2010 році, встановлювала граничну кількість міжконтинентальних балістичних ракет, стратегічних бомбардувальників і ядерних боєголовок. У вересні Росія запропонувала тимчасово продовжити договір ще на один рік, але без інспекційних механізмів. За інформацією джерел, адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно не відповіла на цю ініціативу.

Закінчення дії угоди відбувається на тлі зростання глобальної напруженості. Росія та Китай активно розширюють свої ядерні потенціали, а Москва неодноразово погрожувала використанням ядерної зброї у війні проти України. За даними співрозмовників видання, у Пентагоні вже обговорювали можливі сценарії розвитку ситуації без чинного договору про контроль над озброєннями.

Експерти попереджають, що відсутність нової угоди може призвести до збільшення кількості боєголовок на існуючих носіях. Водночас президент США заявляє про намір укласти новий, ширший договір, який включатиме також Китай, і не вважає завершення СНО-III негайною загрозою.

Однак колишні американські чиновники та представники Демократичної партії критикують такий підхід, застерігаючи від ризику нової гонки ядерних озброєнь. За їхніми словами, це може стати першим випадком із часів адміністрації Рональда Рейгана, коли між Вашингтоном і Москвою не діятиме жодна угода з контролю над ядерною зброєю.

На цьому тлі європейські країни також почали обговорювати додаткові заходи стримування. Зокрема, Німеччина та Швеція проводять консультації з Францією і Великою Британією щодо посилення ядерної безпеки континенту. Аналітики вважають, що завершення договору може також підштовхнути Китай до ще активнішого нарощування стратегічного потенціалу.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Путін вигадав, що запропонувати Трампу, щоб той відсунув Україну на другий план.



