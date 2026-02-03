Мир на пороге новой катастрофы: какой договор между США и Россией утратил силу

Срок действия нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией завершается уже на этой неделе. Это может стать первым случаем почти за 40 лет, когда между двумя крупнейшими ядерными государствами мира не будет действовать никаких взаимных ограничений по стратегическим вооружениям. Об этом сообщает Politico.

США и РФ. Фото: из открытых источников

Соглашение, подписанное в 2010 году, устанавливало предельное количество межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков и ядерных боеголовок. В сентябре Россия предложила временно продлить договор еще на один год, но без инспекционных механизмов. По информации источников, администрация президента США Дональда Трампа официально не ответила на эту инициативу.

Истечение действия соглашения происходит на фоне роста глобальной напряженности. Россия и Китай активно расширяют свои ядерные потенциалы, а Москва не раз угрожала использованием ядерного оружия в войне против Украины. По данным собеседников, в Пентагоне уже обсуждали возможные сценарии развития ситуации без действующего договора о контроле над вооружениями.

Эксперты предупреждают, что отсутствие нового соглашения может привести к увеличению количества боеголовок на существующих носителях. В то же время, президент США заявляет о намерении заключить новый, более широкий договор, который будет включать также Китай, и не считает завершение СНВ-III немедленной угрозой.

Однако бывшие американские чиновники и представители Демократической партии критикуют такой подход, предупреждая риск новой гонки ядерных вооружений. По их словам, это может стать первым случаем со времен администрации Рональда Рейгана, когда между Вашингтоном и Москвой не будет действовать ни одно соглашение по контролю над ядерным оружием.

На этом фоне европейские страны тоже начали обсуждать дополнительные меры сдерживания. В частности, Германия и Швеция проводят консультации с Францией и Великобританией по усилению ядерной безопасности континента. Аналитики считают, что завершение договора может также подтолкнуть Китай к еще более активному наращиванию стратегического потенциала.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин придумал, что предложить Трампу, чтобы тот отодвинул Украину на второй план.



