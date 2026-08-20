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Світ ділиться навпіл: Арестович назвав нову загрозу для Росії

США та Китай формують власні технологічні блоки, а Європа намагається вирватися з ролі союзника - Москва тим часом опинилася всередині китайської системи

20 серпня 2026, 11:22
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Кравцев Сергей

Світ входить у нову епоху глобального протистояння, центром якого стає не ядерна зброя, а штучний інтелект. Таку оцінку оприлюднив Олексій Арестович у соцмережах, назвавши формування двох технологічних екосистем одним із головних геополітичних розломів найближчих десятиліть.

Світ ділиться навпіл: Арестович назвав нову загрозу для Росії

Олексій Арестович. Фото: з відкритих джерел

За його версією, один блок формується навколо американської технологічної екосистеми Pax Silica, до якої входять США, Велика Британія, Японія, Південна Корея, Австралія, Індія та Євросоюз. Китай, своєю чергою, розвиває власний формат WAICO, до якого, за словами Арестовича, долучилася низка держав, зокрема Росія, Пакистан, Індонезія, Казахстан і Лаос.

Ключова відмінність, на його думку, полягає у підходах. США концентруються на передових технологіях і контрольованому доступі до них для партнерів. Китай пропонує іншу модель – базові технології, які держави можуть адаптувати та розвивати під власні потреби.

Саме тому китайський підхід може виявитися привабливішим для країн Азії, Африки та Латинської Америки. Водночас Арестович звертає увагу на позицію Казахстану, який опинився одразу в обох технологічних системах.

Окремо він аналізує становище Росії. На його думку, Москва ще два десятиліття тому мала шанс претендувати на статус самостійного технологічного центру завдяки науковому потенціалу, ресурсам і доступу до європейських та азійських ринків. Однак конфронтація із Заходом і війна проти України, як вважає Арестович, зруйнували ці перспективи.

У результаті Росія опинилася в китайському технологічному таборі, втративши можливість виступати окремим полюсом сили.

Втім, третім центром потенційно може стати Європа. ЄС поки перебуває в американській технологічній екосистемі, але паралельно розвиває власні рішення в галузі ШІ, напівпровідників та технологічної автономії.

Якщо Європі вдасться створити повний власний технологічний ланцюг, світ може перейти від двополюсного протистояння до конкуренції трьох центрів. І саме штучний інтелект може визначити, хто отримає найбільший вплив у новому світовому порядку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Арестович заговорив про "зраду": до чого тут Україна, Білорусь та Росія.




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