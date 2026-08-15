Арестович заговорив про «зраду»: до чого тут Україна, Білорусь та Росія

Олексій Арестович заявив, що останнім часом дедалі частіше стикається із звинуваченнями у "зраді" як з боку росіян, так і з боку українців. Свої міркування він опублікував у соцмережах, описавши ситуацію з іронією та різкою критикою на адресу представників усіх трьох країн.

Олексій Арестович. Фото: з відкритих джерел

За словами Арестовича, частина росіян вважає, що він їх "підвів", так само як і частина українців звинувачує його у зраді. Окремо він згадав Білорусь, зазначивши, що "ще не встиг" її зрадити, хоча кримінальну справу проти нього, за його словами, Генпрокуратура країни порушила вже давно.

Арестович заявив, що українці та росіяни, на його думку, "не можуть без любові" і очікують від публічних діячів безумовної лояльності. Себе він при цьому назвав людиною, яка нібито "любить тільки себе, омарів та яхти". Окремо він іронічно додав, що з такою ситуацією "три Генпрокуратури" нібито не можуть змиритися.

У своїй публікації Арестович також спробував сформулювати власне бачення нинішнього протистояння у Східній Європі. Він назвав ситуацію "випадком, якого не було у світовій історії", де три держави одночасно перебувають у стані гострого конфлікту, але щодо нього самого нібито демонструють рідкісну одностайність.

За його словами, нинішню ситуацію правильніше описувати не як боротьбу трьох політичних систем проти однієї людини, а як "боротьбу чотирьох політичних систем між собою". Різниця, як зазначив Арестович, лише в тому, що три з них мають у своєму розпорядженні державний апарат.

Публікація стала черговою заявою Арестовича, у якій він використовує провокативну риторику, самоіронію та політичні узагальнення, описуючи своє становище на тлі війни та конфлікту між Україною, Росією і Білоруссю.

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