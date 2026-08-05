Арестович запропонував Україні змінити курс: від чого варто відмовитися Києву

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україні слід відмовитися від очікувань швидкого вступу до НАТО та Європейського Союзу та зосередитись на більш реалістичних форматах співпраці із західними партнерами.

Членство України в ЄС та НАТО. Фото: із відкритих джерел

У своїй публікації він зазначив, що відсутність перспектив членства в Північноатлантичному альянсі, на його думку, давно стала очевидною. Тепер, вважає Арестович, аналогічна ситуація складається і щодо Європейського Союзу.

Замість спроб досягти повноцінного вступу політик пропонує зосередитись на поглибленій економічній інтеграції з ЄС. Серед можливих варіантів він назвав модель Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), яка передбачає широкий доступ до єдиного європейського ринку без членства в Євросоюзі, а також розширений формат чинної угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA).

Окрім економічного спрямування Арестович вважає перспективним розвиток стратегічного партнерства у сфері безпеки. На його думку, Україна могла б набути статусу одного з ключових союзників Європи поза НАТО, розширюючи співпрацю у військово-промисловому комплексі, спільному оборонному плануванні, обміні технологіями та проведенні спільних операцій.

Він переконаний, що подібна модель дозволить Україні продовжити реформи, зберегти тісний зв'язок із європейськими інститутами та одночасно уникнути політичних конфліктів, які можуть супроводжувати питання повноцінного членства. На думку Арестовича, ставка на практичну співпрацю в галузі економіки та безпеки сьогодні виглядає значно реалістичнішою, ніж спроби форсувати вступ до НАТО чи Європейського Союзу.

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