Арестович предложил Украине сменить курс: от чего точно стоит отказаться Киеву

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украине следует отказаться от ожиданий скорого вступления в НАТО и Европейский Союз и сосредоточиться на более реалистичных форматах сотрудничества с западными партнерами.

Членство Украины в ЕС и НАТО. Фото: из открытых источников

В своей публикации он отметил, что отсутствие перспектив членства в Североатлантическом альянсе, по его мнению, давно стало очевидным. Теперь, считает Арестович, аналогичная ситуация складывается и в отношении Европейского Союза.

Вместо попыток добиться полноценного вступления политик предлагает сосредоточиться на углубленной экономической интеграции с ЕС. Среди возможных вариантов он назвал модель Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), предусматривающую широкий доступ к единому европейскому рынку без членства в Евросоюзе, а также расширенный формат действующего соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA+).

Кроме экономического направления Арестович считает перспективным развитие стратегического партнерства в сфере безопасности. По его мнению, Украина могла бы получить статус одного из ключевых союзников Европы вне НАТО, расширяя сотрудничество в военно-промышленном комплексе, совместном оборонном планировании, обмене технологиями и проведении совместных операций.

Он убежден, что подобная модель позволит Украине продолжить реформы, сохранить тесную связь с европейскими институтами и одновременно избежать политических конфликтов, которые могут сопровождать вопрос полноценного членства. По мнению Арестовича, ставка на практическое сотрудничество в области экономики и безопасности сегодня выглядит значительно более реалистичной, чем попытки форсировать вступление в НАТО или Европейский Союз.

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