Арестович заговорил о «зраде»: при чем здесь Украина, Беларусь и Россия

Алексей Арестович заявил, что в последнее время все чаще сталкивается с обвинениями в измене как со стороны россиян, так и со стороны украинцев. Свои соображения он опубликовал в соцсетях, описав ситуацию с иронией и резкой критикой в адрес представителей всех трех стран.

Алексей Арестович. Фото: из открытых источников

По словам Арестовича, часть россиян считает, что он их "подвел", равно как и часть украинцев обвиняет его в измене. Отдельно он вспомнил Беларусь, отметив, что "еще не успел" ее предать, хотя уголовное дело против него, по его словам, Генпрокуратура страны возбудила уже давно.

Арестович заявил, что украинцы и россияне, по его мнению, "не могут без любви" и ожидают от публичных деятелей безусловной лояльности. Себя он при этом назвал человеком, который якобы "любит только себя, омаров и яхты". Отдельно он иронически добавил, что с такой ситуацией три Генпрокуратуры якобы не могут смириться.

В своей публикации Арестович также попытался сформулировать свое видение нынешнего противостояния в Восточной Европе. Он назвал ситуацию "случаем, которого не было в мировой истории", где три государства одновременно находятся в состоянии острого конфликта, но по отношению к нему самого якобы демонстрируют редкое единодушие.

По его словам, нынешнюю ситуацию правильнее описывать не как борьбу трех политических систем против одного человека, а как борьбу четырех политических систем между собой. Разница, как отметил Арестович, лишь в том, что три из них располагают государственным аппаратом.

Публикация стала очередным заявлением Арестовича, в котором он использует провокационную риторику, самоиронию и политические обобщения, описывая свое положение на фоне войны и конфликта между Украиной, Россией и Беларусью.

Также издание "Комментарии" сообщало — Арестович предложил Украине изменить курс: от чего стоит отказаться Киеву.



