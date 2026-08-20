Мир делится пополам: Арестович назвал новую угрозу для России

Мир входит в новенькую эру глобального противоборства, центром которого становится не ядерное орудие, а искусственный интеллект. Такую оценку обнародовал Алексей Арестович в соцсетях, назвав формирование двух технологических экосистем одним из главных геополитических разломов ближайших десятилетий.

Алексей Арестович и Ксения Собчак. Фото: из открытых источников

По его версии, один блок формируется вокруг американской технологической экосистемы Pax Silica, в которую входят США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Индия и Евросоюз. Китай, в свою очередь, развивает собственный формат WAICO, к которому, по словам Арестовича, присоединился ряд государств, в том числе Россия, Пакистан, Индонезия, Казахстан и Лаос.

Ключевое отличие, по его мнению, состоит в подходах. США концентрируются на передовых технологиях и контролируемом доступе к ним для партнеров. Китай предлагает другую модель – базовые технологии, которые могут адаптировать и развивать государства под собственные нужды.

Именно поэтому китайский подход может оказаться более привлекательным для стран Азии, Африки и Латинской Америки. В то же время Арестович обращает внимание на позицию Казахстана, оказавшегося сразу в обеих технологических системах.

Отдельно он анализирует положение России. По его мнению, Москва еще два десятилетия назад имела шанс претендовать на статус самостоятельного технологического центра благодаря научному потенциалу, ресурсам и доступу к европейским и азиатским рынкам. Однако конфронтация с Западом и война против Украины, по мнению Арестовича, разрушили эти перспективы.

В результате Россия оказалась в китайском технологическом лагере, упустив возможность выступать отдельным полюсом силы.

Впрочем, третьим центром может стать Европа. ЕС пока находится в американской технологической экосистеме, но параллельно развивает свои решения в области ИИ, полупроводников и технологической автономии.

Если Европе удастся создать полную собственную технологическую цепь, мир может перейти от двухполюсного противостояния к конкуренции трех центров. И именно искусственный интеллект может определить, кто получит самое большое влияние в новом мировом порядке.

Также издание "Комментарии" сообщало – Арестович заговорил о "измене": при чем здесь Украина, Беларусь и Россия.



