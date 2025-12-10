logo_ukra

Свириденко анонсувала аудит оборонної сфери та назвала підприємства, на які прийдуть ревізори
НОВИНИ

Свириденко анонсувала аудит оборонної сфери та назвала підприємства, на які прийдуть ревізори

Перші результати аудиту в оборонній сфері очікують у січні наступного року

10 грудня 2025, 22:10
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Аудит підприємств оборонної сфери розпочнеться у 20-х числах грудня. Планується, зокрема, перевірити 22 підприємства АТ "Українська оборонна промисловість".

Свириденко анонсувала аудит оборонної сфери та назвала підприємства, на які прийдуть ревізори

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел

Перевірки також торкнуться державних підприємств Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" за період 2022-2025 років. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.  

За її словами, перші результати аудиту очікуються в січні.

"Доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам", — зазначила Свириденко.

Заступниця голови Держаудитслужби України Юлія Солянік на зустрічі з главою уряду доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ у 2024-2025 роках.

"У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення", — зазначила премʼєр-міністр.

За словами Свириденко, зараз триває аудит НАЕК "Енергоатом". Перевірки здійснюються у 10 філіях компанії. Проміжні результати будуть уже наприкінці грудня.

Як повідомляв портал "Коментарі", Держаудитслужба має перевірит діяльність безпосередньо апарату управління компанії Енергоатом, а також 10 її філій за 2023–2025 роки. У тому числі йдеться про три атомні електростанції.  за 2023–2025 роки. Буде проведено державний фінансовий контроль усіх держпідприємств енергетичної сфери. При цьому питання Енергоатому нині в пріоритеті.




