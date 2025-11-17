Розпочався аудит Енергоатому: Свириденко сказала, коли будуть перші результати

Уже розпочався аудит Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Розпочались перевірки Енергоатому. Фото: з відкритих джерел

Держаудитслужба має перевірит діяльність безпосередньо апарату управління компанії, а також 10 її філій за 2023–2025 роки. У тому числі йдеться про три атомні електростанції. за 2023–2025 роки. Про це у соцмережах повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, буде проведено державний фінансовий контроль усіх держпідприємств енергетичної сфери. При цьому питання Енергоатому нині в пріоритеті.

Із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою глава уряду домовилася, що проміжні результати перевірки Енергоатому мають бути готові вже у грудні.

"Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах: ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго", АТ "Укргазвидобування", — зазначила Свириденко.

Прем’єрка наголосила, що уряд очікує регулярних звітів про перебіг перевірок щомісяця протягом всього періоду.

"Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств", — додала Свириденко.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", у наступні два тижні буде спроба відправити у відставку уряд Свириденко і замінити його на інший. Однак, за словами політолога Вадима Денисенка, станом на зараз у Верховній Раді немає голосів ні на відставку уряду, ні на призначення нового, ні на новий бюджет.

Видання "Коментарі" також запитало експертів, чи достатня зараз реакція влади на резонансну справу щодо корупції в Енергоатомі та чи погодиться Банкова відправити уряд у відставку, як того вимагає опозиція.