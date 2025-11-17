logo_ukra

BTC/USD

93895

ETH/USD

3118.44

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Розпочався аудит Енергоатому: Свириденко сказала, коли будуть перші результати
commentss НОВИНИ Всі новини

Розпочався аудит Енергоатому: Свириденко сказала, коли будуть перші результати

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про початок процесу перевірки діяльності Енергоатому та сказала, коли будуть проміжні результати

17 листопада 2025, 17:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Уже розпочався аудит Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". 

Розпочався аудит Енергоатому: Свириденко сказала, коли будуть перші результати

Розпочались перевірки Енергоатому. Фото: з відкритих джерел

Держаудитслужба має перевірит діяльність безпосередньо апарату управління компанії, а також 10 її філій за 2023–2025 роки. У тому числі йдеться про три атомні електростанції.  за 2023–2025 роки. Про це у соцмережах повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. 

За її словами, буде проведено державний фінансовий контроль усіх держпідприємств енергетичної сфери. При цьому питання Енергоатому нині в пріоритеті.   

Із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою глава уряду домовилася, що проміжні результати перевірки Енергоатому мають бути готові вже у грудні. 

"Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах: ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго", АТ "Укргазвидобування", — зазначила Свириденко. 

Прем’єрка наголосила, що уряд очікує регулярних звітів про перебіг перевірок щомісяця протягом всього періоду.  

"Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств", — додала Свириденко.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", у наступні два тижні буде спроба відправити у відставку уряд Свириденко і замінити його на інший. Однак, за словами політолога Вадима Денисенка, станом на зараз у Верховній Раді немає голосів ні на відставку уряду, ні на призначення нового, ні на новий бюджет.

Видання "Коментарі" також запитало експертів, чи достатня зараз реакція влади на резонансну справу щодо корупції в Енергоатомі та чи погодиться Банкова відправити уряд у відставку, як того вимагає опозиція.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/955
Теги:

Новини

Всі новини