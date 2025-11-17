Начался аудит Энергоатома: Свириденко сказала, когда будут первые результаты

Уже начался аудит Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Начались проверки Энергоатома. Фото: из открытых источников

Госаудитслужба должна проверить деятельность непосредственно аппарата управления компании, а также 10 ее филиалов за 2023-2025 годы. В том числе речь идет о трех атомных электростанциях. за 2023-2025 годы. Об этом в соцсетях сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, будет проведен государственный финансовый контроль всех госпредприятий энергетической сферы. При этом вопрос Энергоатома сейчас в приоритете.

С главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой глава правительства договорилась, что промежуточные результаты проверки Энергоатома должны быть готовы уже в декабре.

"Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования. Параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях: ООО "Оператор ГТС Украины", ПАО "Центрэнерго", АО "Укргаздобыча", — отметила Свириденко.

Премьер подчеркнула, что правительство ожидает регулярных отчетов о ходе ежемесячных проверок в течение всего периода.

"Мы будем действовать оперативно, если будут обнаружены нарушения. Должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий", — добавила Свириденко.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", в следующие две недели будет попытка отправить в отставку правительство Свириденко и заменить его другим. Однако, по словам политолога Вадима Денисенко, на сегодняшний день в Верховной Раде нет голосов ни на отставку правительства, ни на назначение нового, ни на новый бюджет.

Издание "Комментарии" также спросило экспертов, достаточна ли сейчас реакция властей на резонансное дело по коррупции в Энергоатоме и согласится ли Банковая отправить правительство в отставку, как того требует оппозиция.