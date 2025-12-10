Свириденко анонсировала аудит оборонной сферы и назвала предприятия, на которые придут ревизоры

Аудит предприятий оборонной сферы начнется в 20 числах декабря. Планируется, в частности, проверить 22 предприятия АО Украинская оборонная промышленность.

Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

Проверки также коснутся государственных предприятий Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, первые результаты аудита ожидаются в январе.

"Поручила Госаудитслужбе еженедельно отчитываться о ходе проверок и предоставить исчерпывающую информацию по факту их проведения правоохранительным органам", — отметила Свириденко.

Заместитель главы Госаудитслужбы Украины Юлия Соляник на встрече с главой правительства доложила о результатах мониторинга оборонных закупок, проведенных государственными предприятиями Министерства обороны АОЗ и ГОТ в 2024-2025 годах.

"В процессе мониторинга выявлен ряд несовершенств в организации и проведении закупок. Поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения", — отметила премьер-министр.

По словам Свириденко, сейчас идет аудит НАЭК "Энергоатом". Проверки производятся в 10 филиалах компании. Промежуточные результаты будут уже в конце декабря.

Как сообщал портал "Комментарии", Госаудитслужба должна проверить деятельность непосредственно аппарата управления компании Энергоатом, а также 10 ее филиалов за 2023-2025 годы. В том числе речь идет о трех атомных электростанциях. за 2023-2025 годы. Будет проведен государственный финансовый контроль всех госпредприятий энергетической сферы. При этом вопрос Энергоатома сейчас в приоритете.