Сумна статистика: скільки дітей досі виховуються не в родинах

В Україні станом на кінець березня 2026 року понад 24 тисячі дітей перебували у закладах із цілодобовим утриманням. Серед них майже чотири тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Такі дані оприлюднила Національна соціальна сервісна служба України у відповіді на офіційний журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Усиновлення дітей

Як повідомили у відомстві, відповідно до результатів державного моніторингу станом на 31 березня 2026 року на цілодобовому перебуванні в закладах різних типів, форм власності та підпорядкування перебували 24 307 дітей. З них 3 868 – це діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування.

Моніторинг здійснюється відповідно до урядової постанови, яка регламентує соціальний захист дітей, влаштованих до закладів на постійне проживання або тривале перебування. У Нацсоцслужбі наголошують, що саме служба контролює умови утримання таких дітей та дотримання їхніх прав.

Оприлюднені цифри вкотре актуалізують дискусію щодо реформи деінституціалізації та розвитку сімейних форм виховання. Попри багаторічні заяви про необхідність переходу від інтернатної системи до виховання дітей у сім'ях, десятки тисяч неповнолітніх все ще проживають у спеціалізованих закладах.

Водночас у Нацсоцслужбі звернули увагу, що питання реалізації державної політики щодо захисту прав дітей, розвитку усиновлення, сімейних форм виховання та підтримки дітей-сиріт належать до компетенції Державної служби України у справах дітей. Саме тому журналістський запит порталу "Коментарі" було додатково передано до профільної служби для надання більш детальної інформації.

Експерти неодноразово наголошували, що перебування дитини у сімейному середовищі значно позитивніше впливає на її соціалізацію та розвиток, ніж виховання в інтернатних закладах. Водночас війна, вимушене переселення населення та складна соціально-економічна ситуація створюють додаткові виклики для реформування системи захисту дітей.

Очікується, що після отримання відповіді від Державної служби України у справах дітей стане зрозумілішою актуальна ситуація із сирітством, усиновленням та розвитком сімейних форм виховання в умовах воєнного часу.

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