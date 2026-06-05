В Україні вперше засудили чинну очільницю суду за роботу на ФСБ: скільки сидітиме

В Україні вперше в історії винесли суворий вирок чинній служительці Феміди такого рангу за співпрацю з російськими спецслужбами. Завдяки доказовій базі Служби безпеки України, колишня керівниця Полтавського районного суду провести наступні 15 років у в'язниці, а все її майно підлягає повній конфіскації.

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Шлях зради колишньої посадовиці розпочався на півдні країни ще на старті повномасштабного вторгнення.

"Перебуваючи в окупованому Бердянську, де вона тоді працювала у міськрайонному суді, жінка добровільно вийшла на представників ФСБ і згодилася допомагати ворогу, — зазначають у пресслужбі СБУ, — зокрема, у березні 2022 року зрадниця здала загарбникам маршрути переміщення трьох бійців спецпідрозділу "Азов", які проривалися з Маріуполя в бік Мангуша".

Слідчі задокументували, що жінка не обмежилася шпигунством. Вона активно допомагала росіянам формувати окупаційні органи влади, пропонуючи кандидатури на посади місцевого гауляйтера та керівника захопленої лікарні, а також намагалася схилити колег-суддів до зради.

Згодом агентурна діяльність перемістилася вглиб України, де зловмисниця намагалася легалізуватися.

"Влітку 2022 року фігурантка виїхала на підконтрольні Києву території та змогла очолити Полтавський райсуд, — наголошують у спецслужбі, — проте вже у квітні 2023 року контррозвідники затримали її безпосередньо у робочому кабінеті держустанови".

Під час судового процесу провину агенти у мантії було повністю доведено. Феміда визнала жінку винною за статтею про державну зраду, вчинену під час дії воєнного стану (частина 2 статті 111 ККУ). Матеріали справи спільно розслідували запорізькі контррозвідники СБУ за безпосереднього координації прокуратури Запорізької області.

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