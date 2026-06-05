В Украине впервые осудили действующую главу суда за работу на ФСБ: сколько будет сидеть

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Недилько Ксения
В Украине впервые в истории вынесли суровый приговор действующей служители Фемиды такого ранга за сотрудничество с российскими спецслужбами. Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины бывшая руководительница Полтавского районного суда провести следующие 15 лет в тюрьме, а все ее имущество подлежит полной конфискации.
Иллюстративное фото
Путь предательства бывшего чиновника начался на юге страны еще на старте полномасштабного вторжения.
Следователи задокументировали, что женщина не ограничилась шпионажем. Она активно помогала русским формировать оккупационные органы власти, предлагая кандидатуры на должности местного гауляйтера и руководителя захваченной больницы, а также пыталась склонить коллег-судей к измене.
Впоследствии агентурная деятельность переместилась в глубь Украины, где злоумышленница пыталась легализоваться.
Во время судебного процесса вина агента в мантии была полностью доказана. Фемида признала женщину виновной по статье о государственной измене, совершенной во время действия военного положения (часть 2 статьи 111 УКУ). Материалы дела совместно расследовали запорожские контрразведчики СБУ при непосредственной координации прокуратуры Запорожской области.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Нина Южанина рассказала, знал ли, по ее мнению, президент о масштабах коррупции в Украине.