В Украине впервые осудили действующую главу суда за работу на ФСБ: сколько будет сидеть

В Украине впервые в истории вынесли суровый приговор действующей служители Фемиды такого ранга за сотрудничество с российскими спецслужбами. Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины бывшая руководительница Полтавского районного суда провести следующие 15 лет в тюрьме, а все ее имущество подлежит полной конфискации.

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Путь предательства бывшего чиновника начался на юге страны еще на старте полномасштабного вторжения.

"Находясь в оккупированном Бердянске, где она тогда работала в горрайонном суде, женщина добровольно вышла на представителей ФСБ и согласилась помогать врагу, — отмечают в пресс-службе СБУ, — в частности, в марте 2022 года предательница сдала захватчикам маршруты перемещения трех бойцов. сторону Мангуша".

Следователи задокументировали, что женщина не ограничилась шпионажем. Она активно помогала русским формировать оккупационные органы власти, предлагая кандидатуры на должности местного гауляйтера и руководителя захваченной больницы, а также пыталась склонить коллег-судей к измене.

Впоследствии агентурная деятельность переместилась в глубь Украины, где злоумышленница пыталась легализоваться.

"Летом 2022 года фигурантка выехала на подконтрольные Киеву территории и смогла возглавить Полтавский райсуд, — отмечают в спецслужбе, — однако уже в апреле 2023 контрразведчики задержали ее непосредственно в рабочем кабинете госучреждения".

Во время судебного процесса вина агента в мантии была полностью доказана. Фемида признала женщину виновной по статье о государственной измене, совершенной во время действия военного положения (часть 2 статьи 111 УКУ). Материалы дела совместно расследовали запорожские контрразведчики СБУ при непосредственной координации прокуратуры Запорожской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Нина Южанина рассказала, знал ли, по ее мнению, президент о масштабах коррупции в Украине.