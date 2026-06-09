Печальная статистика: сколько детей до сих пор воспитываются не в семьях

В Украине по состоянию на конец марта 2026 более 24 тысяч детей находились в учреждениях с круглосуточным содержанием. Среди них почти четыре тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Такие данные обнародовала Национальная социальная сервисная служба Украины в ответе на официальный журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Усыновление детей

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с результатами государственного мониторинга на 31 марта 2026 года на круглосуточном пребывании в заведениях разных типов, форм собственности и подчинения находились 24 307 детей. Из них 3868 – это дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки.

Мониторинг осуществляется в соответствии с правительственным постановлением, регламентирующим социальную защиту детей, устроенных в учреждения на постоянное проживание или длительное пребывание. В Нацсоцслужбе подчеркивают, что именно служба контролирует условия содержания детей и соблюдение их прав.

Обнародованные цифры еще раз актуализируют дискуссию о реформе деинституциализации и развитии семейных форм воспитания. Несмотря на многолетние заявления о необходимости перехода от интернатной системы к воспитанию детей в семьях, десятки тысяч несовершеннолетних все еще проживают в специализированных учреждениях.

В то же время в Нацсоцслужбе обратили внимание, что вопросы реализации государственной политики защиты прав детей, развития усыновления, семейных форм воспитания и поддержки детей-сирот относятся к компетенции Государственной службы Украины по делам детей. Именно поэтому журналистский запрос портала "Комментарии" был дополнительно передан в профильную службу для более подробной информации.

Эксперты неоднократно отмечали, что пребывание ребенка в семейной среде значительно положительнее влияет на его социализацию и развитие, чем на воспитание в интернатных учреждениях. В то же время, война, вынужденное переселение населения и сложная социально-экономическая ситуация создают дополнительные вызовы для реформирования системы защиты детей.

Ожидается, что после получения ответа от Государственной службы Украины по делам детей станет более понятна актуальная ситуация с сиротством, усыновлением и развитием семейных форм воспитания в условиях военного времени.

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