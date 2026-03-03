Суд ухвалив нове рішення щодо Ігоря Коломойського

У судовій справі щодо бізнесмена Ігоря Коломойського відбулися чергові зміни. Суд розглянув клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу, проте очікуваного звільнення з-під варти не відбулося.

Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел

За повідомленнями журналістів із місця подій, сторона захисту намагалася домогтися більш м'яких умов перебування клієнта на час слідства, але суддя підтримав позицію прокурорів щодо необхідності подальшого тримання під вартою.

"Коломойському відмовили у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу", — повідомив кореспондент ТСН безпосередньо із зали суду.

Водночас суд пішов на часткові поступки, переглянувши фінансові умови звільнення під заставу. Попередні суми, які обчислювалися значно більшими цифрами, були переглянуті в бік зменшення.

За рішенням суду, фігурантові "зменшили розмір застави до 1,1 млрд грн і залишили під арештом".

Це рішення означає, що попри значне зниження суми викупу, бізнесмен продовжує перебувати в ізоляторі. Його адвокати наразі не прокоментували, чи буде внесена застава у новому розмірі, чи вони продовжуватимуть боротьбу за повне скасування арешту в апеляційних інстанціях.

Нагадаємо, що Ігоря Коломойського підозрюють у ряді економічних злочинів, пов'язаних із діяльністю "ПриватБанку" та нафтопереробних компаній.

Також "Коментарі" писали, що під час чергового засідання суду бізнесмен Ігор Коломойський зустрів свій день народження просто в залі суду. Для нього це вже третє святкування за ґратами з моменту арешту у вересні 2023 року.

Цього разу підсудний з’явився на засідання в новому костюмі та картузі із зображенням серця, що одразу привернуло увагу присутніх. Проте найбільший резонанс викликала поява так званої "відьми" Марії Тихої, яка прийшла до суду, аплодувала та публічно привітала бізнесмена зі святом.