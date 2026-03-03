logo

Суд принял новое решение по Игорю Коломойскому
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд принял новое решение по Игорю Коломойскому

Судебный вердикт для бизнесмена: ходатайство Коломойского отклонено, несмотря на уменьшение залога

3 марта 2026, 21:26
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В судебном деле по бизнесмену Игорю Коломойскому произошли очередные изменения. Суд рассмотрел ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения, однако ожидаемого освобождения из-под стражи не произошло.

Суд принял новое решение по Игорю Коломойскому

Игорь Коломойский. Фото из открытых источников

По сообщениям журналистов с места событий, сторона защиты пыталась добиться более мягких условий пребывания клиента на время следствия, но судья поддержал позицию прокуроров относительно необходимости дальнейшего содержания под стражей.

"Коломойскому отказали в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения", — сообщил корреспондент ТСН непосредственно из зала суда.

В то же время, суд пошел на частичные уступки, пересмотрев финансовые условия освобождения под залог. Предыдущие суммы, которые рассчитывались значительно большими цифрами, были пересмотрены в сторону уменьшения.

По решению суда фигуранту "уменьшили размер залога до 1,1 млрд грн и оставили под арестом".

Это решение означает, что, несмотря на значительное снижение суммы выкупа, бизнесмен продолжает находиться в изоляторе. Его адвокаты не прокомментировали, будет ли внесен залог в новом размере, или они будут продолжать борьбу за полную отмену ареста в апелляционных инстанциях.

Напомним, что Игорь Коломойский подозревается в ряде экономических преступлений, связанных с деятельностью "ПриватБанка" и нефтеперерабатывающих компаний.

Также "Комментарии" писали , что во время очередного заседания суда бизнесмен Игорь Коломойский встретил свой день рождения прямо в зале суда. Для него это уже третье празднование за решеткой с момента ареста в сентябре 2023 года.

На этот раз подсудимый явился на заседание в новом костюме и фуражке с изображением сердца, что сразу привлекло внимание присутствующих. Однако самый большой резонанс вызвало появление так называемой "ведьмы" Марии Тихой, которая пришла в суд, аплодировала и публично поздравила бизнесмена с праздником.



