Суд прийняв нове скандальне рішення щодо нардепа Тищенка: що відомо

Шевченківський районний суд міста Дніпро ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для народного депутата Миколи Тищенка та колишнього працівника поліції Богдана Писаренка. Обидва проходять як фігуранти у справі щодо незаконного затримання колишнього бійця спецпідрозділу Kraken (ГУР МОУ) Дмитра Мазохи.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє "Суспільне", раніше обвинуваченим було призначено нічний домашній арешт до 21 жовтня. Проте під час останнього засідання, яке відбулося у форматі відеозв’язку, суд пом’якшив їм запобіжний захід — замість арешту обом обрано особисте зобов’язання, строком до 9 грудня.

Наступне слухання у справі заплановане на 10 листопада.

Тищенка звинувачують за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі. Інцидент стався у червні в центрі Дніпра: група чоловіків у формі напала на колишнього спецпризначенця з позивним "Син", коли той перебував із дитиною. Telegram-канали писали, що нападниками були охоронці Тищенка, проте сам нардеп заперечує це.

За словами Тищенка, постраждалий нібито завдав ударів слідчому, який проводив обшук, а потім намагався втекти. Водночас у поліцейських звітах про напад на слідчого не йдеться. Натомість там зафіксовано, що група невідомих у камуфляжі та балаклавах нанесла тілесні ушкодження 33-річному чоловіку й утримувала його проти волі.

Розслідуванням справи займається Державне бюро розслідувань. За даними слідства, саме за вказівкою Тищенка військового було затримано незаконно. У разі доведення вини нардепу загрожує до п’яти років позбавлення волі.

