Суд принял новое скандальное решение о нардепе Тищенко: что известно

Шевченковский районный суд города Днепр принял решение об изменении меры пресечения для народного депутата Николая Тищенко и бывшего работника полиции Богдана Писаренко. Оба проходят как фигуранты по делу о незаконном задержании бывшего бойца спецподразделения Kraken (ГУР МОУ) Дмитрия Мазохи.

Фото: из открытых источников

Как сообщает "Общественное", ранее обвиняемым был назначен ночной домашний арест до 21 октября. Однако во время последнего заседания, которое состоялось в формате видеосвязи, суд смягчил им меру пресечения — вместо ареста обоим избрано личное обязательство, сроком до 9 декабря.

Следующее слушание по делу запланировано на 10 ноября.

Тищенко обвиняют по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы. Инцидент произошел в июне в центре Днепра: группа мужчин в форме напала на бывшего спецназовца с позывным "Сын", когда он находился с ребенком. Telegram-каналы писали, что нападающими были охранники Тищенко, однако сам нардеп отрицает это.

По словам Тищенко, пострадавший якобы нанес удары следователю, который проводил обыск, а затем пытался скрыться. В то же время в полицейских отчетах о нападении на следователя речь не идет. Там зафиксировано, что группа неизвестных в камуфляже и балаклавах нанесла телесные повреждения 33-летнему мужчине и удерживала его против воли.

Расследованием дела занимается Государственное бюро расследований. По данным следствия, именно по указанию Тищенко военный был задержан незаконно. В случае доказательства вины нардепу грозит до пяти лет лишения свободы.

