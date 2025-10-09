Арестович різко "перевзувся" і видав нову заяву про окупацію України: деталі

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович публічно відмовився від частини заяв, зроблених у нещодавньому інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак. Свої слова він пояснив у розмові з заблокованим в Україні блогером Олександром Шелестом.

За словами Арестовича, Собчак "бездарно використала три години", а самі озвучені ним ідеї були лише "умоглядним експериментом", спрямованим на роздуми про те, "як можна було б завершити війну та досягти миру між Росією та Україною".

У скандальному інтерв’ю Арестович заявляв про свою готовність очолити Україну та "віддати" Росії Крим і чотири частково окуповані області, а також вшанувати пам’ять загиблих російських солдатів та "судити" чинного президента Володимира Зеленського.

Пізніше Арестович уточнив, що його висловлювання не є політичною програмою.

"Я, звісно, за мир, але про жодні чотири області мови не може бути. Ітиметься лише про зупинку по лінії фронту, де вона буде реальною. А де вона буде — побачимо, вони ще Донецької не взяли", — підкреслив ексрадник.

Крім того, він прокоментував дії Кремля після інтерв’ю. Арестович згадав, що Росія вже вдруге оголосила його в розшук — спершу у 2023 році за статтею про "розпалювання ненависті", а пізніше – за іншими звинуваченнями.

"Вони невменяшки, реально. Вони повні, беззастережні невменяшки. Саме тому дійшло до Tomahawk. Дійде й далі. Ці люди не розуміють уявних експериментів. Вони розуміють тріск зламаної сопатки й хребта. Тільки так із ними можна розмовляти, інакше не виходить", — зазначив він.

Як вже писали "Коментарі", генерал-майор запасу Сергій Кривонос попередив, що російські удари по залізничній інфраструктурі не припиняться, тож Україні слід терміново посилити її захист. Він висловив здивування з приводу того, що впродовж війни "Укрзалізниця" нібито не опрацювала комплексні заходи для захисту інфраструктури та рухомого складу.