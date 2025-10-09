logo

BTC/USD

123627

ETH/USD

4408.99

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Арестович резко "переобулся" и выдал новое заявление об оккупации Украины: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович резко "переобулся" и выдал новое заявление об оккупации Украины: детали

Арестович во время беседы с Собчаком выразил готовность возглавить государство и согласиться на передачу России Крыму и еще четырем оккупированным регионам.

9 октября 2025, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович публично отказался от части заявлений, сделанных в недавнем интервью российской журналистке Ксении Собчак. Свои слова он объяснил в разговоре с заблокированным в Украине блогером Александром Шелестом.

Арестович резко "переобулся" и выдал новое заявление об оккупации Украины: детали

Фото: из открытых источников

По словам Арестовича, Собчак "бездарно использовала три часа", а сами озвученные им идеи были лишь "умозрительным экспериментом", направленным на размышления о том, "как можно было бы завершить войну и достичь мира между Россией и Украиной".

В скандальном интервью Арестович заявлял о своей готовности возглавить Украину и "отдать" России Крым и четыре частично оккупированных областей, а также почтить память погибших российских солдат и "судить" действующего президента Владимира Зеленского.

Позже Арестович уточнил, что его высказывания не политическая программа.

"Я, конечно, за мир, но ни о каких четырех областях речи быть не может. Речь идет только об остановке по линии фронта, где она будет реальной. А где она будет — увидим, они еще Донецкой не взяли", — подчеркнул эксрадник.

Кроме того, он прокомментировал действия Кремля после интервью. Арестович вспомнил, что Россия уже во второй раз объявила его в розыск — сначала в 2023 году по статье о "разжигании ненависти", а позже — по другим обвинениям.

"Они невменяшки, реально. Они полны, безоговорочные невменяшки. Именно поэтому дошло до Tomahawk. Дойдет и дальше. Эти люди не понимают воображаемых экспериментов. Они понимают треск сломанной сопатки и позвоночника. Только так с ними можно разговаривать, иначе не получается", — отметил он.

Как уже писали "Комментарии", генерал-майор запаса Сергей Кривонос предупредил, что российские удары по железнодорожной инфраструктуре не прекратятся, поэтому Украине следует срочно усилить ее защиту. Он выразил удивление по поводу того, что на протяжении войны "Укрзализныця" якобы не проработала комплексные меры по защите инфраструктуры и подвижного состава.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости