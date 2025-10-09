Арестович резко "переобулся" и выдал новое заявление об оккупации Украины: детали

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович публично отказался от части заявлений, сделанных в недавнем интервью российской журналистке Ксении Собчак. Свои слова он объяснил в разговоре с заблокированным в Украине блогером Александром Шелестом.

Фото: из открытых источников

По словам Арестовича, Собчак "бездарно использовала три часа", а сами озвученные им идеи были лишь "умозрительным экспериментом", направленным на размышления о том, "как можно было бы завершить войну и достичь мира между Россией и Украиной".

В скандальном интервью Арестович заявлял о своей готовности возглавить Украину и "отдать" России Крым и четыре частично оккупированных областей, а также почтить память погибших российских солдат и "судить" действующего президента Владимира Зеленского.

Позже Арестович уточнил, что его высказывания не политическая программа.

"Я, конечно, за мир, но ни о каких четырех областях речи быть не может. Речь идет только об остановке по линии фронта, где она будет реальной. А где она будет — увидим, они еще Донецкой не взяли", — подчеркнул эксрадник.

Кроме того, он прокомментировал действия Кремля после интервью. Арестович вспомнил, что Россия уже во второй раз объявила его в розыск — сначала в 2023 году по статье о "разжигании ненависти", а позже — по другим обвинениям.

"Они невменяшки, реально. Они полны, безоговорочные невменяшки. Именно поэтому дошло до Tomahawk. Дойдет и дальше. Эти люди не понимают воображаемых экспериментов. Они понимают треск сломанной сопатки и позвоночника. Только так с ними можно разговаривать, иначе не получается", — отметил он.

Как уже писали "Комментарии", генерал-майор запаса Сергей Кривонос предупредил, что российские удары по железнодорожной инфраструктуре не прекратятся, поэтому Украине следует срочно усилить ее защиту. Он выразил удивление по поводу того, что на протяжении войны "Укрзализныця" якобы не проработала комплексные меры по защите инфраструктуры и подвижного состава.