Стрибок цін на пальне: чи справді є змова великих мереж АЗС
commentss НОВИНИ Всі новини

Стрибок цін на пальне: чи справді є змова великих мереж АЗС

Після різкого подорожчання бензину та дизеля через війну на Близькому Сході антимонопольники відкрили справу про можливі антиконкурентні дії

11 березня 2026, 15:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Антимонопольний комітет України розпочав розслідування через різке зростання роздрібних цін на пальне. Про це під час виступу у Верховній Раді України повідомив голова комітету Павло Кириленко.

Стрибок цін на пальне: чи справді є змова великих мереж АЗС

Ціни на пальне. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ціни на бензин та дизель на автозаправних станціях почали стрімко зростати після загострення ситуації на Близькому Сході. У зв’язку з цим АМКУ направив офіційні запити найбільшим мережам АЗС, щоб з’ясувати причини подорожчання.

Після аналізу отриманої інформації 9 березня комітет відкрив справу за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів. Йдеться про підозру, що оператори паливного ринку могли синхронно підвищувати ціни.

Кириленко наголосив, що частину причин зростання вартості пального можна пояснити об’єктивними факторами. Зокрема, через війну навколо Іран різко підскочили котирування нафти на світових біржах. Однак комітет не виключає і суб’єктивних чинників, пов’язаних із поведінкою учасників ринку.

Ситуацію ускладнює й те, що після зупинки Кременчуцького нафтопереробного заводу понад 85% світлих нафтопродуктів Україна змушена імпортувати. Це робить внутрішній ринок значно залежнішим від коливань світових цін і логістичних проблем.

За словами керівника АМКУ, на тлі енергетичної кризи різко зріс попит на пальне. Продажі бензину А-95 збільшилися приблизно на 40-70%, тоді як попит на дизельне пальне зріс на 60-140%.

Крім того, окремі постачальники вже повідомили про скорочення обсягів поставок після початку бойових дій на Близькому Сході. У комітеті наголошують, що результати розслідування мають показати, чи було зростання цін викликане лише ринковими факторами, чи ймовірною змовою операторів АЗС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — подорожчання пального "зі старих запасів": Бужанський дорікнув уряду за бездіяльність.




