Прыжок цен на топливо: действительно ли есть сговор больших сетей АЗС

Антимонопольный комитет Украины начал расследование из-за резкого роста розничных цен на топливо. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил председатель комитета Павел Кириленко.

Цены на топливо. Фото: из открытых источников

По его словам, цены на бензин и дизель на автозаправочных станциях начали быстро расти после обострения ситуации на Ближнем Востоке. В этой связи АМКУ направил официальные запросы крупнейшим сетям АЗС, чтобы выяснить причины удорожания.

После анализа полученной информации, 9 марта комитет открыл дело по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий на рынке розничной реализации светлых нефтепродуктов. Речь идет о подозрении, что операторы топливного рынка могли синхронно повышать цены.

Кириленко подчеркнул, что часть причин роста стоимости горючего можно объяснить объективными факторами. В частности, из-за войны вокруг Иран резко подскочили котировки нефти на мировых биржах. Однако комитет не исключает и субъективных факторов, связанных с поведением участников рынка.

Ситуацию усугубляет и то, что после остановки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода более 85% светлых нефтепродуктов Украина вынуждена импортировать. Это делает внутренний рынок более зависимым от колебаний мировых цен и логистических проблем.

По словам руководителя АМКУ, на фоне энергетического кризиса резко возрос спрос на горючее. Продажи бензина А-95 увеличились примерно на 40-70%, в то время как спрос на дизельное топливо вырос на 60-140%.

Кроме того, некоторые поставщики уже сообщили о сокращении объемов поставок после начала боевых действий на Ближнем Востоке. В комитете отмечают, что результаты расследования должны показать, был ли рост цен вызван только рыночными факторами или вероятным сговором операторов АЗС.

