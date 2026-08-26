Стерненко прокоментував нагородження Ілона Маска Зеленським: яка справжня причина нагороди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №835/2026 від 26 серпня 2026 року про відзначення американського мільярдера, засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска однією з найвищих державних нагород України — орденом Свободи. Документ офіційно оприлюднили на порталі Офісу Президента.

Ілон Маск і Володимир Зеленський

Згідно з офіційним текстом, американського інженера та підприємця відзначили за суттєву підтримку нашої держави у складні часи.

"За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, — зазначається в офіційному документі на сайті глави держави, — розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки".

Рішення про нагородження іноземного бізнесмена викликало жваве обговорення серед українських військових аналітиків та громадських діячів. Зокрема, колишній радник міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко висловив припущення, що за цим дипломатичним жестом криється цілком прагматичний військовий розрахунок Києва.

На думку активіста, такий крок може допомогти розв'язати критично важливе для Сил оборони питання щодо географічних обмежень використання супутникового зв'язку.

"Думаю, це крок для того, щоб задобрити його, — наголосив Сергій Стерненко у своєму блозі, пояснюючи тактичний підтекст рішення влади, — і отримати рішення про роботу Starlink над росією, щоб знищувати пускові балістики".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна намагається отримати дозвіл на застосування безпілотників із системою Starlink для ударів по російських балістичних ракетних комплексах на відстані до 200 кілометрів від українського кордону. За даними Financial Times, для реалізації такого сценарію необхідна згода Ілона Маска.