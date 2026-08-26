Стерненко прокомментировал награждение Илона Маска Зеленским: какова настоящая причина награды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №835/2026 от 26 августа 2026 года о награждении американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска одной из самых высоких государственных наград Украины — орденом Свободы. Документ официально обнародован на портале Офиса Президента.

Илон Маск и Владимир Зеленский

Согласно официальному тексту, американского инженера и предпринимателя отметили за существенную поддержку нашего государства в сложные времена.

"За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, — отмечается в официальном документе на сайте главы государства, — развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки".

Решение о награждении иностранного бизнесмена вызвало оживленное обсуждение среди украинских военных аналитиков и общественных деятелей. В частности, бывший советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко предположил, что за этим дипломатическим жестом кроется вполне прагматичный военный расчет Киева.

По мнению активиста, такой шаг может помочь решить критически важный для Сил обороны вопрос о географических ограничениях использования спутниковой связи.

"Думаю, это шаг для того, чтобы удобрить его, — подчеркнул Сергей Стерненко в своем блоге, объясняя тактический подтекст решения властей, — и получить решение о работе Starlink над россией, чтобы уничтожать баллистики".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина пытается получить разрешение на применение беспилотников с системой Starlink для ударов по российским баллистическим ракетным комплексам на расстоянии до 200 километров от украинской границы. По данным Financial Times, для реализации такого сценария необходимо согласие Илона Маска.