Без цього рішення Маска Путін остаочно знищить Україну ракетами: на Заході розкрили вимогу Києва

Україна намагається отримати дозвіл на застосування безпілотників із системою Starlink для ударів по російських балістичних ракетних комплексах на відстані до 200 кілометрів від українського кордону. За даними Financial Times, для реалізації такого сценарію необхідна згода Ілона Маска.

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Йдеться про використання супутникової мережі SpaceX для забезпечення стабільного зв’язку безпілотників з операторами на значній відстані. Такий канал зв’язку, як зазначається, може бути надійнішим за традиційні радіосистеми та менш уразливим до стандартних засобів перешкод.

Українські військові вже активно застосовують подібні технології на полі бою. Потенційне використання дронів зі Starlink за межами України могло б розширити можливості для пошуку та ураження російських ракетних комплексів.

За інформацією джерел видання, під час зустрічі в Білому домі у липні президент Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа обговорити з Маском можливість надати Україні відповідний дозвіл. Київ запропонував обмежити дальність застосування таких безпілотників 200 кілометрами від українського кордону.

У цю зону потенційно потрапляли б пускові установки балістичних ракет, командні пункти та інші об'єкти, пов'язані з їхнім застосуванням. Українська сторона, за даними FT, розраховувала, що чітке обмеження дальності може зробити запит прийнятнішим для Маска.

Втім, Трамп не висловив однозначної підтримки цій пропозиції. Співрозмовники видання також припускають, що Маск навряд чи погодиться на використання Starlink для ударів по цілях на російській території.

Раніше Маск підтримував використання Starlink Україною для забезпечення зв'язку та оборонних потреб. Водночас він виступав проти застосування супутникової мережі безпосередньо для атак по території Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній міністр оборони Олексій Резніков запропонував переглянути підхід до мобілізації в Україні та розглянути можливість поширення військового обов'язку на жінок. Свою позицію він пояснив необхідністю збільшити людський ресурс для оборони держави та ефективніше розподілити військові спеціальності. Про це Резніков розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання про можливі радикальні зміни у системі мобілізації та новий суспільний договір під час війни.