Без этого решения Маска Путин окончательно уничтожит Украину ракетами: на Западе раскрыли требование Киева

Украина пытается получить разрешение на применение беспилотников с системой Starlink для ударов по российским баллистическим ракетным комплексам в 200 километрах от украинской границы. По данным Financial Times, для реализации такого сценария необходимо согласие Илона Маска.

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Речь идет об использовании спутниковой сети SpaceX для обеспечения стабильной связи беспилотников с операторами на значительном расстоянии. Такой канал связи, как отмечается, может быть надежнее традиционных радиосистем и менее уязвим к стандартным средствам помех.

Украинские военные уже активно используют подобные технологии на поле боя. Потенциальное использование дронов из Starlink за пределами Украины могло бы расширить возможности поиска и поражения российских ракетных комплексов.

По информации источников, во время встречи в Белом доме в июле президент Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа обсудить с Маском возможность предоставить Украине соответствующее разрешение. Киев предложил ограничить дальность применения таких беспилотников в 200 километрах от украинской границы.

В эту зону потенциально бы попадали пусковые установки баллистических ракет, командные пункты и другие объекты, связанные с их применением. Украинская сторона, по данным FT, рассчитывала, что четкое ограничение дальности может сделать запрос более приемлемым для Маска.

Впрочем, Трамп не выразил однозначную поддержку этого предложения. Собеседники также предполагают, что Маск вряд ли согласится на использование Starlink для ударов по целям на российской территории.

Ранее Маск поддерживал использование Starlink Украиной для обеспечения связи и оборонных нужд. В то же время, он выступал против применения спутниковой сети непосредственно для атак по территории России.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший министр обороны Алексей Резников предложил пересмотреть подход к мобилизации в Украине и рассмотреть возможность распространения воинского долга на женщин. Свою позицию он объяснил необходимостью увеличить человеческий ресурс для обороны государства и более эффективно распределить военные специальности. Об этом Резников рассказал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос о возможных радикальных изменениях в системе мобилизации и новом общественном договоре во время войны.