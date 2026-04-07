Стати президентом: колишня дівчина Мороенштерна розповіла, що задумав репер

Колишня дівчина російського репера Morgenshtern, українська модель Ліза Василенко розповіла про його амбіції піти в політику та навіть очолити росію.

Василенко про амбіції Моргенштерна

За її словами, артист серйозно розглядав сценарій, у якому він стає президентом і намагається налагодити відносини між Україною та рф. Він нібито вважав, що саме він здатен примирити лідерів двох держав і навіть допускав силовий сценарій протистояння з нинішнім керівництвом росії.

Також репер, за словами Василенко, продумував політичні виступи на майбутнє та намагався підготувати її до життя поруч із публічною фігурою, порівнюючи це з роллю дружини опозиціонера Олексія Навального.

Водночас вона зазначила, що подібні заяви звучали у період, коли артист перебував під впливом психотропних речовин, що могло вплинути на його сприйняття реальності.

Окремо Василенко згадала історію про нібито запрошення репера до онлайн-розмов із президентом України Володимиром Зеленським для обговорення "примирення". Однак ця інформація не підтвердилася і виявилася вигаданою.

