Стать президентом: бывшая девушка Мороэнштерна рассказала, что задумал рэппер

Бывшая девушка российского рэпера Morgenshtern , украинская модель Лиза Василенко рассказала о его амбициях пойти в политику и даже возглавить россию.

Василенко об амбициях Моргенштерна

По ее словам, артист серьезно рассматривал сценарий, в котором он становится президентом и пытается наладить отношения между Украиной и РФ. Он якобы считал, что он способен примирить лидеров двух государств и даже допускал силовой сценарий противостояния с нынешним руководством России.

Также рэппер, по словам Василенко, продумывал политические выступления на будущее и пытался подготовить ее к жизни рядом с публичной фигурой, сравнивая это с ролью жены оппозиционера Алексея Навального.

В то же время, она отметила, что подобные заявления звучали в период, когда артист находился под влиянием психотропных веществ, что могло повлиять на его восприятие реальности.

Отдельно Василенко вспомнила историю о якобы приглашении рэпера к онлайн-разговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения "примирения". Однако эта информация не подтвердилась и оказалась вымышленной.

