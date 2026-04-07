Главная Новости Общество события Стать президентом: бывшая девушка Мороэнштерна рассказала, что задумал рэппер
commentss НОВОСТИ Все новости

Стать президентом: бывшая девушка Мороэнштерна рассказала, что задумал рэппер

Российский рэпер якобы планировал стать президентом и «мирить» Украину из России, но история оказалась фейком

7 апреля 2026, 14:38
Ткачова Марія

Бывшая девушка российского рэпера Morgenshtern , украинская модель Лиза Василенко рассказала о его амбициях пойти в политику и даже возглавить россию.

Василенко об амбициях Моргенштерна

По ее словам, артист серьезно рассматривал сценарий, в котором он становится президентом и пытается наладить отношения между Украиной и РФ. Он якобы считал, что он способен примирить лидеров двух государств и даже допускал силовой сценарий противостояния с нынешним руководством России.

Также рэппер, по словам Василенко, продумывал политические выступления на будущее и пытался подготовить ее к жизни рядом с публичной фигурой, сравнивая это с ролью жены оппозиционера Алексея Навального.

В то же время, она отметила, что подобные заявления звучали в период, когда артист находился под влиянием психотропных веществ, что могло повлиять на его восприятие реальности.

Отдельно Василенко вспомнила историю о якобы приглашении рэпера к онлайн-разговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения "примирения". Однако эта информация не подтвердилась и оказалась вымышленной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Голосеевский районный суд Киева вынес приговор бывшему командиру спецподразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику, признав его виновным в превышении служебных полномочий и незаконном завладении оружием.
Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Кроме того, осужденному запретили в течение трех лет занимать должности в судебных и правоохранительных органах. Также суд принял решение лишить Садовника специального звания майора милиции. Отдельно определена финансовая ответственность: он должен возместить более 677 тысяч гривен материального ущерба в пользу МВД Украины, а также уплатить около 8,7 тысяч гривен процессуальных расходов государству.



Источник: https://youtu.be/Cb7eUwtdR54?si=9jQxlI5Ho32BkWZG
