logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Стартували тристоронні переговори України, США та РФ: Умєров зробив заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Стартували тристоронні переговори України, США та РФ: Умєров зробив заяву

Перемовини проходять за чіткими директивами Зеленського і передбачають кілька етапів із фінальною синхронізацією позицій

4 лютого 2026, 12:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Абу-Дабі розпочався черговий етап міжнародних переговорів, спрямованих на пошук шляхів до завершення війни та досягнення тривалого миру. Про старт перемовин повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у своєму дописі в соціальних мережах.

Стартували тристоронні переговори України, США та РФ: Умєров зробив заяву

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За його словами, переговорний процес стартував у тристоронньому форматі за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Такий формат дозволяє сторонам окреслити загальні позиції та ключові підходи ще на початковому етапі діалогу.

Після цього робота продовжиться в окремих групах за конкретними напрямами. Очікується, що учасники зосередяться на деталізації пропозицій і пошуку точок дотику з найбільш чутливих питань. Завершальним етапом має стати повторна спільна зустріч, під час якої сторони синхронізують напрацьовані позиції.

Рустем Умєров наголосив, що українська делегація діє виключно в межах чітких директив президента Володимира Зеленського. Мета цих директив — досягнення гідного та стійкого миру, який гарантуватиме безпеку й суверенітет України.

Секретар РНБО також підкреслив, що глава держави постійно поінформований про перебіг переговорів. Про результати кожного етапу перемовин українська сторона доповідає президентові, що дозволяє оперативно коригувати подальші кроки та позицію Києва на міжнародному рівні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Абу-Дабі стартував черговий раунд переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Незважаючи на ризики, що зберігаються для Києва, учасники переговорного процесу відзначають ознаки можливих змін у позиції Москви. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела, знайомі з перебігом консультацій.

За словами деяких українських та американських представників, нинішній етап переговорів може виявитися результативнішим, ніж попередні зустрічі. Один із американських експертів із зовнішньої політики, який консультував українську сторону, зазначив, що раніше переговори проходили вкрай складно. За його словами, обговорення нагадували "видалення зуба без анестезії", проте зараз російська сторона демонструє серйозніший підхід. Експерт також припустив, що існує можливість завершення війни вже навесні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини