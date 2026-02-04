Стартували тристоронні переговори України, США та РФ: Умєров зробив заяву

В Абу-Дабі розпочався черговий етап міжнародних переговорів, спрямованих на пошук шляхів до завершення війни та досягнення тривалого миру. Про старт перемовин повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у своєму дописі в соціальних мережах.

За його словами, переговорний процес стартував у тристоронньому форматі за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Такий формат дозволяє сторонам окреслити загальні позиції та ключові підходи ще на початковому етапі діалогу.

Після цього робота продовжиться в окремих групах за конкретними напрямами. Очікується, що учасники зосередяться на деталізації пропозицій і пошуку точок дотику з найбільш чутливих питань. Завершальним етапом має стати повторна спільна зустріч, під час якої сторони синхронізують напрацьовані позиції.

Рустем Умєров наголосив, що українська делегація діє виключно в межах чітких директив президента Володимира Зеленського. Мета цих директив — досягнення гідного та стійкого миру, який гарантуватиме безпеку й суверенітет України.

Секретар РНБО також підкреслив, що глава держави постійно поінформований про перебіг переговорів. Про результати кожного етапу перемовин українська сторона доповідає президентові, що дозволяє оперативно коригувати подальші кроки та позицію Києва на міжнародному рівні.

Незважаючи на ризики, що зберігаються для Києва, учасники переговорного процесу відзначають ознаки можливих змін у позиції Москви. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела, знайомі з перебігом консультацій.

За словами деяких українських та американських представників, нинішній етап переговорів може виявитися результативнішим, ніж попередні зустрічі. Один із американських експертів із зовнішньої політики, який консультував українську сторону, зазначив, що раніше переговори проходили вкрай складно. За його словами, обговорення нагадували "видалення зуба без анестезії", проте зараз російська сторона демонструє серйозніший підхід. Експерт також припустив, що існує можливість завершення війни вже навесні.



