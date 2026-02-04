Стартовали трехсторонние переговоры Украины, США и РФ: Умеров сделал заявление

В Абу-Даби начался очередной этап международных переговоров, направленных на поиск путей завершения войны и достижения длительного мира. О старте переговоров сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в своем сообщении в социальных сетях.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По его словам, переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате с участием Украины, Соединенных Штатов Америки и России. Такой формат позволяет сторонам определить общие позиции и ключевые подходы еще на начальном этапе диалога.

После этого работа продолжится в отдельных группах по конкретным направлениям. Ожидается, что участники сосредоточятся на детализации предложений и поиске точек соприкосновения по наиболее чувствительным вопросам. Завершающим этапом должна стать повторная совместная встреча, в ходе которой стороны синхронизируют наработанные позиции.

Рустем Умеров отметил, что украинская делегация действует исключительно в рамках четких директив президента Владимира Зеленского. Цель этих директив — достижение достойного и устойчивого мира, обеспечивающего безопасность и суверенитет Украины.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что глава государства постоянно информирован о ходе переговоров. О результатах каждого этапа переговоров украинская сторона сообщает президенту, что позволяет оперативно корректировать дальнейшие шаги и позицию Киева на международном уровне.

Читайте на портале "Комментарии" — в Абу-Даби стартовал очередной раунд переговоров по завершению войны России против Украины. Несмотря на сохраняющиеся для Киева риски, участники переговорного процесса отмечают признаки возможных изменений в позиции Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

По словам некоторых украинских и американских представителей, нынешний этап переговоров может оказаться более результативным, чем предыдущие встречи. Один из американских экспертов по внешней политике, консультировавший украинскую сторону, отметил, что ранее переговоры проходили крайне сложно. По его словам, обсуждения напоминали "удаление зуба без анестезии", однако сейчас российская сторона демонстрирует более серьезный подход. Эксперт также предположил, что есть возможность завершения войны уже весной.



