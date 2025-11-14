Стало відомо, у кого найбільше шансів придбати закордонні активи "Лукойлу"

Рубрики
Кравцев Сергей
Американська інвесткомпанія Carlyle розглядає варіанти купівлі закордонних активів російського "Лукойлу", який опинився під санкціями. Але поки компанія не ухвалила рішення, вона вивчає варіанти купівлі цих активів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".
Лукойл. Фото: з відкритих джерел
США наклали на "Лукойл" санкції в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити путінський режим сісти за стіл мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, і заблокували спробу "Лукойлу" продати активи швейцарському трейдеру Gunvor до закінчення терміну дії санкцій, який настає 21 листопада.
Друге джерело поінформувало, що Carlyle повідомила Лукойл про свої наміри, додає агентство.
"Лукойл" видобуває близько 2% світового видобутку нафти в Росії та за кордоном і заявив, що шукає покупців на свої міжнародні активи, які видобувають 0,5% світової нафти.
Активи оцінюються приблизно в 22 мільярди доларів, виходячи із поданих заявок за 2024 рік, зазначають автори публікації.
Читайте також на порталі "Коментарі" — російський "Лукойл" дедалі ближче до того, щоб втратити активи на 14 млрд євро. Це відбудеться після блокування Сполученими Штатами спроб швейцарського трейдера Gunvor придбати Lukoil International. Про це пише Financial Times.