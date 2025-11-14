Стало відомо, у кого найбільше шансів придбати закордонні активи "Лукойлу"

Американська інвесткомпанія Carlyle розглядає варіанти купівлі закордонних активів російського "Лукойлу", який опинився під санкціями. Але поки компанія не ухвалила рішення, вона вивчає варіанти купівлі цих активів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

"Американська інвесткомпанія прямих інвестицій Carlyle розглядає варіанти купівлі закордонних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", повідомили три джерела, знайомі із ситуацією", – зазначено у публікації.

США наклали на "Лукойл" санкції в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити путінський режим сісти за стіл мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, і заблокували спробу "Лукойлу" продати активи швейцарському трейдеру Gunvor до закінчення терміну дії санкцій, який настає 21 листопада.

"За словами одного з джерел, Carlyle знаходиться на ранніх стадіях вивчення можливості купівлі активів", — йдеться у повідомленні.

"За словами джерела, компанія збирається подати заявку на отримання ліцензії у США, яка дозволить їй придбати активи до початку проведення комплексної перевірки, але вона все ще може вирішити відмовитися від покупки", — пише Reuters.

Друге джерело поінформувало, що Carlyle повідомила Лукойл про свої наміри, додає агентство.

"Лукойл" видобуває близько 2% світового видобутку нафти в Росії та за кордоном і заявив, що шукає покупців на свої міжнародні активи, які видобувають 0,5% світової нафти.

Активи оцінюються приблизно в 22 мільярди доларів, виходячи із поданих заявок за 2024 рік, зазначають автори публікації.

