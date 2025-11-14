Стало известно, у кого больше всего шансов приобрести зарубежные активы "Лукойла"

Американская инвесткомпания Carlyle рассматривает варианты покупки зарубежных активов российского "Лукойла", который оказался под санкциями. Но пока компания не приняла решение, она изучает варианты покупки этих активов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Лукойл. Фото: из открытых источников

"Американская инвесткомпания прямых инвестиций Carlyle рассматривает варианты покупки зарубежных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", сообщили три источника, знакомые с ситуацией", – указано в публикации.

США наложили на "Лукойл" санкции в рамках усилий, направленных на то, чтобы заставить путинский режим сесть за стол мирных переговоров по прекращению войны в Украине, и заблокировали попытку "Лукойла" продать активы швейцарскому трейдеру Gunvor до истечения срока действия санкций, который наступает 21 ноября, напоминает агентство.

"По словам одного из источников, Carlyle находится на ранних стадиях изучения возможности покупки активов", – говорится в сообщении.

"По словам источника, компания собирается подать заявку на получение лицензии в США, которая позволит ей приобрести активы до начала проведения комплексной проверки, но она все еще может решить отказаться от покупки", – пишет Reuters.

Второй источник проинформировал, что Carlyle поставила Лукойл в известность о своих намерениях, добавляет агентство.

"Лукойл" добывает около 2% мировой добычи нефти в России и за рубежом и заявил, что ищет покупателей на свои международные активы, которые добывают 0,5% мировой нефти.

Активы оцениваются примерно в 22 миллиарда долларов, исходя из поданных заявок за 2024 год, отмечают авторы публикации.

