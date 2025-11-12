Остались считанные дни: США готовят самый большой удар по "Лукойлу" за время большой войны

Российский "Лукойл" все ближе к тому, чтобы потерять активы на 14 млрд евро. Это произойдет после блокирования Соединенными Штатами попытки швейцарского трейдера Gunvor приобрести Lukoil International. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Лукойл. Фото: из открытых источников

"На прошлой неделе Вашингтон заблокировал попытку трейдера Gunvor приобрести Lukoil International после введения новых санкций США против второй по величине нефтяной компании России, заявив, что не выдаст лицензию для "марионетки Кремля" Gunvor на управление активами", — говорится в статье.

Отмечается, что "Лукойл" имеет время до 21 ноября, чтобы продать или списать свои международные активы, тогда как западные компании спешат выполнить американское требование разорвать связи с российской стороной.

Ссылаясь на источника с российского нефтяного рынка, FT отмечает, что некоторые из первоначальных претендентов на приобретение активов "Лукойл" могут снова попробовать свои силы, но владельцы компании уже готовятся к возможной конфискации их активов странами, где они расположены.

Решение США заблокировать сделку с Gunvor — компанией, отрицающей любые нынешние связи с Москвой, — оставило перспективы "Лукойла" неопределенными. После завершения международной экспансии компания имеет ограниченные возможности для роста на внутреннем рынке, который контролируют "Роснефть", возглавляемая давним союзником Путина Игорем Сечиным, и государственная "Газпромнефть".

Аналитики подсчитали, что сумма в €14 млрд, которую "Лукойл" может потерять, отражает минимальную стоимость активов зарубежных подразделений, находящихся под контролем компании.

Такая потеря станет самым большим ударом для российской компании под западными санкциями с начала полномасштабного вторжения в Украину.

