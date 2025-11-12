logo_ukra

Залишилися лічені дні: США готують найбільший удар по "Лукойлу" за час великої війни
Залишилися лічені дні: США готують найбільший удар по "Лукойлу" за час великої війни

FT пише про те, що "Лукойлу" загрожує втрата активів у розмірі 14 млрд євро

12 листопада 2025, 14:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський "Лукойл" дедалі ближче до того, щоб втратити активи на 14 млрд євро. Це відбудеться після блокування Сполученими Штатами спроб швейцарського трейдера Gunvor придбати Lukoil International. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Financial Times.

Залишилися лічені дні: США готують найбільший удар по "Лукойлу" за час великої війни

Лукойл. Фото: з відкритих джерел

"Минулого тижня Вашингтон заблокував спробу трейдера Gunvor придбати Lukoil International після введення нових санкцій США проти другої за величиною нафтової компанії Росії, заявивши, що не видасть ліцензію для "маріонетки Кремля" Gunvor на управління активами", — йдеться у статті.

Зазначається, що "Лукойл" має час до 21 листопада, щоб продати чи списати свої міжнародні активи, тоді як західні компанії поспішають виконати американську вимогу розірвати зв'язки із російською стороною.

Посилаючись на джерела з російського нафтового ринку, FT зазначає, що деякі з первісних претендентів на придбання активів "Лукойл" можуть знову спробувати свої сили, але власники компанії вже готуються до можливої конфіскації активів країнами, де вони розташовані.

Рішення США заблокувати угоду з Gunvor — компанією, яка заперечує будь-які нинішні зв'язки з Москвою — залишило перспективи "Лукойлу" невизначеними. Після завершення міжнародної експансії компанія має обмежені можливості для зростання на внутрішньому ринку, який контролюють "Роснефть", очолювана давнім союзником Путіна Ігорем Сечіним, та державна "Газпромнефть".

Аналітики підрахували, що сума €14 млрд, яку "Лукойл" може втратити, відображає мінімальну вартість активів зарубіжних підрозділів, що знаходяться під контролем компанії.

Така втрата стане найбільшим ударом для російської компанії під західними санкціями від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — не все так однозначно: в якій країні ЄС наклали вето на закон щодо російського "Лукойлу".



Джерело: https://www.ft.com/content/73acb81c-74bc-4181-88d1-f3dd3f28d7cb
