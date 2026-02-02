На переговорах України та РФ, які найближчими днями мають відбутися в Абу-Дабі, буде присутній спецпредставник президента США Світ Віткофф. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Чиновник розповів, що Віткофф у вівторок, 3 лютого, прибуде до Ізраїлю, де поспілкується з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу та іншими високопосадовцями.

Равід пише, що спецпредставник Трампа зупиниться в Ізраїлі дорогою до Абу-Дабі, де проведе черговий раунд переговорів з Україною та Росією.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого.

"Другий раунд роботи групи з питань безпеки був запланований минулої неділі, але знадобилося додаткове узгодження графіків трьох сторін, і зараз, у середу-четвер, справді, другий раунд відбудеться в Абу-Дабі", — сказав Пєсков у розмові з російськими пропагандистами.

Також видання "Коментарі" повідомляло — у Кремлі відзначається як позитивний сигнал заяви Риму, Парижа та Берліна про необхідність вести діалог з Російською Федерацією, яку називають агресором. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Водночас у Москві різко відреагували на позицію Лондона, назвавши її "деструктивною". За словами Пєскова, Великобританія нібито "не готова робити жодних кроків щодо встановлення миру".

Представник Кремля додав, що наразі європейські столиці не зверталися до Москви з проханням про офіційні контакти. У свою чергу, Росія підтримує комунікацію з Вашингтоном, тоді як переговорів з ЄС поки що немає.



