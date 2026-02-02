Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Другий раунд роботи групи з питань безпеки був запланований минулої неділі, але знадобилося додаткове узгодження графіків трьох сторін, і зараз, у середу-четвер, справді, другий раунд відбудеться в Абу-Дабі", — сказав Пєсков у розмові з російськими пропагандистами.

Водночас, відповідаючи на питання про прогрес у мирних переговорах, прес-секретар Путіна уникнув прямої відповіді, зазначивши, що, на думку Кремля, "це дуже складний і різновекторний процес".

"З деяких питань ми наблизилися, тому що відбулися обговорення, розмови. З деяких питань легше знаходити точки дотику. Є питання, де складніше знаходити точки дотику. Там ще зближення констатувати не можна. Це дуже складний процес", — сказав Пєсков.

Перед цим президент Володимир Зеленський після доповіді переговорної групи повідомляв, що наступні тристоронні зустрічі відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі відзначається як позитивний сигнал заяви Риму, Парижа та Берліна про необхідність вести діалог з Російською Федерацією, яку називають агресором. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Водночас у Москві різко відреагували на позицію Лондона, назвавши її "деструктивною". За словами Пєскова, Великобританія нібито "не готова робити жодних кроків щодо встановлення миру". Представник Кремля додав, що наразі європейські столиці не зверталися до Москви з проханням про офіційні контакти. У свою чергу, Росія підтримує комунікацію з Вашингтоном, тоді як переговорів з ЄС поки що немає.



