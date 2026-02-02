Рубрики
Кравцев Сергей
Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Водночас, відповідаючи на питання про прогрес у мирних переговорах, прес-секретар Путіна уникнув прямої відповіді, зазначивши, що, на думку Кремля, "це дуже складний і різновекторний процес".
Перед цим президент Володимир Зеленський після доповіді переговорної групи повідомляв, що наступні тристоронні зустрічі відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі відзначається як позитивний сигнал заяви Риму, Парижа та Берліна про необхідність вести діалог з Російською Федерацією, яку називають агресором. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
Водночас у Москві різко відреагували на позицію Лондона, назвавши її "деструктивною". За словами Пєскова, Великобританія нібито "не готова робити жодних кроків щодо встановлення миру". Представник Кремля додав, що наразі європейські столиці не зверталися до Москви з проханням про офіційні контакти. У свою чергу, Росія підтримує комунікацію з Вашингтоном, тоді як переговорів з ЄС поки що немає.