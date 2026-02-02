Рубрики
Кравцев Сергей
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
Переговоры. Фото: из открытых источников
В то же время, отвечая на вопрос о прогрессе в мирных переговорах, пресс-секретарь Путина избежал прямого ответа, отметив, что, по мнению Кремля, "Это очень сложный и разновекторный процесс".
Перед этим президент Владимир Зеленский после доклада переговорной группы сообщал, что следующие трехсторонние встречи состоятся 4 и 5 февраля в Абу- Даби.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле отмечается как положительный сигнал заявления Рима, Парижа и Берлина о необходимости вести диалог с Российской Федерацией, которую называют агрессором. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
В то же время в Москве резко отреагировали на позицию Лондона, назвав ее "деструктивной". По словам Пескова, Великобритания якобы "не готова делать никаких шагов по установлению мира". Представитель Кремля добавил, что в настоящее время европейские столицы не обращались в Москву с просьбой об официальных контактах. В свою очередь, Россия поддерживает коммуникацию с Вашингтоном, в то время как переговоров с ЕС пока нет.