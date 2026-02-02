Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на прошлое воскресенье, но понадобилось дополнительное согласование графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", — сказал Песков в разговоре с российскими пропагандистами.

В то же время, отвечая на вопрос о прогрессе в мирных переговорах, пресс-секретарь Путина избежал прямого ответа, отметив, что, по мнению Кремля, "Это очень сложный и разновекторный процесс".

"По некоторым вопросам мы приблизились, потому что состоялись обсуждения, разговоры. По некоторым вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Там еще сближение констатировать нельзя. Это очень сложный процесс", — сказал Песков.

Перед этим президент Владимир Зеленский после доклада переговорной группы сообщал, что следующие трехсторонние встречи состоятся 4 и 5 февраля в Абу- Даби.

В то же время в Москве резко отреагировали на позицию Лондона, назвав ее "деструктивной". По словам Пескова, Великобритания якобы "не готова делать никаких шагов по установлению мира". Представитель Кремля добавил, что в настоящее время европейские столицы не обращались в Москву с просьбой об официальных контактах. В свою очередь, Россия поддерживает коммуникацию с Вашингтоном, в то время как переговоров с ЕС пока нет.



