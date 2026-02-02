На переговорах Украины и РФ, которые в ближайшие дни предстоят в Абу-Даби, будет присутствовать спецпредставитель президента США Мир Виткофф. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Чиновник рассказал, что Виткофф во вторник, 3 февраля, прибудет в Израиль, где пообщается с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и другими чиновниками.

Равид пишет, что спецпредставитель Трампа остановится в Израиле по дороге в Абу-Даби, где проведет очередной раунд переговоров с Украиной и Россией.

Читайте на портале "Комментарии" — пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.

"Второй раунд работы группы по безопасности был запланирован в минувшее воскресенье, но потребовалось дополнительное согласование графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", — сказал Песков в разговоре с российскими пропагандистами.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле отмечается как положительный сигнал заявления Рима, Парижа и Берлина о необходимости вести диалог с Российской Федерацией, которую называют агрессором. Об этом сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков. В то же время в Москве резко отреагировали на позицию Лондона, назвав ее "деструктивной". По словам Пескова, Великобритания якобы "не готова делать никаких шагов по установлению мира".

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время европейские столицы не обращались в Москву с просьбой об официальных контактах. В свою очередь, Россия поддерживает коммуникацию с Вашингтоном, в то время как переговоров с ЕС пока нет.



