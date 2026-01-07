США зробили крок назустріч Україні: що вперше готовий підтримати Вашингтон

Сполучені Штати вперше офіційно підтримали широку коаліцію союзників України, заявивши про готовність надати гарантії безпеки, які передбачають зобов'язання щодо захисту країни у разі повторного нападу з боку Росії. Про це повідомляє агентство Reuters.

США та Україна. Фото: з відкритих джерел

Заява прозвучала на саміті так званої "коаліції охочих", до якої входять переважно європейські держави. Метою зустрічі стало зміцнення механізмів безпеки для України на випадок можливого припинення вогню з РФ та подальшої мирної угоди.

Як зазначає видання, нинішній саміт став знаковим: на відміну від попередніх зустрічей, у ньому взяли участь представники США. Серед американських учасників були спеціальний посланець Стів Уіткофф, радник Джаред Кушнер, а також головнокомандувач американських сил у Європі генерал Алексус Гринкевич. Напередодні він подав керівникам європейських армій деталі майбутніх гарантій безпеки.

За словами Віткоффа, президент США Дональд Трамп "рішуче підтримує протоколи безпеки", розроблені для України.

"Ці механізми покликані стримувати подальші атаки на Україну, а якщо вони все ж таки відбудуться – забезпечити захист. Ці гарантії настільки сильні, наскільки це взагалі можливо", — наголосив він.

Джаред Кушнер, у свою чергу, заявив, що у разі укладання остаточної угоди українська сторона має бути впевнена у власній безпеці.

"Після угоди Україна матиме надійний механізм стримування та реальні гарантії того, що подібна агресія більше не повториться", — зазначив він.

За оцінкою Reuters, участь США та їхні публічні обіцянки можуть суттєво посилити позиції України та підвищити довіру до можливої майбутньої угоди про припинення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — попереду "найскладніші кроки": британський прем'єр зробив заяву про досягнення миру в Україні.



