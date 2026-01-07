США сделали шаг навстречу Украине: что впервые готов поддержать Вашингтон

Рубрики
Соединенные Штаты впервые официально поддержали широкую коалицию союзников Украины, заявив о готовности предоставить гарантии безопасности, которые предусматривают обязательства по защите страны в случае повторного нападения со стороны России. Об этом сообщает агентство Reuters.
США и Украина. Фото: из открытых источников
Заявление прозвучало на саммите так называемой "коалиции желающих", в которую входят преимущественно европейские государства. Целью встречи стало укрепление механизмов безопасности для Украины на случай возможного прекращения огня с РФ и последующего мирного соглашения.
Как отмечает издание, нынешний саммит стал знаковым: в отличие от предыдущих встреч, в нем приняли участие высокопоставленные представители США. В числе американских участников были специальный посланник Стив Уиткофф, советник Джаред Кушнер, а также главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексус Гринкевич. Накануне он представил руководителям европейских армий детали будущих гарантий безопасности.
По словам Уиткоффа, президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает протоколы безопасности", разработанные для Украины.
Джаред Кушнер, в свою очередь, заявил, что в случае заключения окончательного соглашения украинская сторона должна быть уверена в собственной безопасности.
По оценке Reuters, участие США и их публичные обещания могут существенно усилить позиции Украины и повысить доверие к возможному будущему соглашению о прекращении войны.
