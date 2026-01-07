США сделали шаг навстречу Украине: что впервые готов поддержать Вашингтон

Соединенные Штаты впервые официально поддержали широкую коалицию союзников Украины, заявив о готовности предоставить гарантии безопасности, которые предусматривают обязательства по защите страны в случае повторного нападения со стороны России. Об этом сообщает агентство Reuters.

США и Украина. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало на саммите так называемой "коалиции желающих", в которую входят преимущественно европейские государства. Целью встречи стало укрепление механизмов безопасности для Украины на случай возможного прекращения огня с РФ и последующего мирного соглашения.

Как отмечает издание, нынешний саммит стал знаковым: в отличие от предыдущих встреч, в нем приняли участие высокопоставленные представители США. В числе американских участников были специальный посланник Стив Уиткофф, советник Джаред Кушнер, а также главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексус Гринкевич. Накануне он представил руководителям европейских армий детали будущих гарантий безопасности.

По словам Уиткоффа, президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает протоколы безопасности", разработанные для Украины.

"Эти механизмы призваны сдерживать дальнейшие атаки на Украину, а если они все же произойдут – обеспечить защиту. Эти гарантии настолько сильны, насколько это вообще возможно", — подчеркнул он.

Джаред Кушнер, в свою очередь, заявил, что в случае заключения окончательного соглашения украинская сторона должна быть уверена в собственной безопасности.

"После сделки у Украины будет надежный механизм сдерживания и реальные гарантии того, что подобная агрессия больше не повторится", — отметил он.

По оценке Reuters, участие США и их публичные обещания могут существенно усилить позиции Украины и повысить доверие к возможному будущему соглашению о прекращении войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — впереди самые "сложные шаги": британский премьер сделал заявление о достижении мира в Украине.



