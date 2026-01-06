logo

Впереди самые «сложные шаги»: британский премьер сделал заявление о достижении мира в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Впереди самые «сложные шаги»: британский премьер сделал заявление о достижении мира в Украине

Кир Стармер подчеркнул, что к миру в Украине сейчас «ближе, чем когда-либо»

6 января 2026, 21:45
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что партнеры сейчас "ближе к миру в Украине, чем когда-либо".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Однако, по его словам, впереди еще остались самые сложные шаги. Об этом Стармер сказал по завершении саммита Коалиции желающих в Париже.

Британский премьер заявил, что важно, чтобы европейские и американские союзники работали бок о бок ради мира.

"Мы более близки к этой цели, чем когда-либо, но впереди еще самые сложные шаги", — сказал Стармер.

Вместе с тем он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин сейчас не готов к миру.

"За последние несколько недель мы видели обратное. Дальнейшие ужасающие удары по Украине, убийства раненых гражданских и отключение электроснабжения миллионов людей в разгар зимы", — отметил британский премьер.

При этом Кир Стармер считает, что следует продолжать давление на Россию и поддерживать Украину. Премьер также заявил, что Великобритания примет участие в мониторинге прекращения огня под руководством США.

Как сообщал портал "Комментарии", в Париже после встречи лидеров стран Коалиции желающих президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.

По словам украинского президента, подписанные в Париже документы являются сигналом о серьезности намерений Европы и всей Коалиции работать ради реальной безопасности. Эти решения усиливают дальнейшую юридическую работу в странах с парламентами, чтобы в случае успеха дипломатии была полная готовность к развертыванию сил. Зеленский подчеркнул, что уже определено, какие страны готовы брать лидерство по безопасности на земле, в небе, на море и в восстановлении Украины. Договорено также о том, какие силы нужны и как они будут руководствоваться и финансироваться, а также как будет проходить мониторинг.



