Попереду «найскладніші кроки»: британський прем’єр зробив заяву про досягнення миру в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що партнери зараз "ближче до миру в Україні, ніж будь-коли".

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Однак, за його словами, попереду ще залишились найскладніші кроки. Про це Стармер сказав після завершення саміту Коаліції охочих у Парижі.

Британський прем’єр заявив, що важливо, аби європейські та американські союзники працювали пліч-о-пліч заради миру.

"Ми ближчі до цієї мети, ніж будь-коли, але попереду ще найскладніші кроки", — сказав Стармер.

Разом з тим він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін зараз "не готовий до миру".

"За останні кілька тижнів ми бачили протилежне. Подальші жахливі удари по Україні, вбивства поранених цивільних і відключення електропостачання мільйонів людей у розпал зими", — зазначив британський прем’єр.

При цьому Кір Стармер вважає, що слід продовжувати тиск на Росію та підтримувати Україну. Прем’єр також заявив, що Велика Британія братиме участь у моніторингу припинення вогню під керівництвом США.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Парижі після зустрічі лідерів країн Коаліції охочих президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

За словами українського президента, підписані у Парижі документи є сигналом серйозності намірів Європи та всієї Коаліції працювати заради реальної безпеки. Ці рішення посилюють подальшу юридичну роботу в країнах із парламентами, щоб у разі успіху дипломатії була повна готовність до розгортання сил. Зеленський наголосив, що вже визначено, які країни готові брати лідерство у безпеці на землі, в небі, на морі та у відновленні України. Домовлено також про те, які сили потрібні та як вони будуть керуватися і фінансуватися, а також як відбуватиметься моніторинг.