США жорстко зганьбилися, злякавшись прапора РФ: що сталося в Атлантичному океані

Берегова охорона США тимчасово призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 після того, як на його борту з'явилося зображення російського прапора. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Танкер Bella 1. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел видання, судна Берегової охорони США вже понад десять днів переслідують великий нафтовий танкер в Атлантичному океані, утримуючи дистанцію приблизно півмілі – близько 800 метрів. Військові підрозділи заявляють про повну готовність до силового захоплення судна, проте операцію не розпочато через відсутність остаточного дозволу з боку Білого дому.

Ситуація ускладнилася після того, як на корпусі Bella 1 було недбало завдано російського триколору. Спочатку американська влада розглядала танкер як судно під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт. Згідно з Конвенцією ООН з морського права, такі судна можуть бути затримані, якщо вони не мають підтвердженої державної власності або підозрюються у шахрайстві.

Експерти попереджають, що якщо Bella 1 дійсно була легально перереєстрована в Росії, силове захоплення може призвести до серйозного дипломатичного загострення. У Вашингтоні не відкидають, що Москва могла заднім числом оформити реєстрацію судна без необхідних інспекцій, щоб створити юридичні та політичні перешкоди для США. Зараз американська сторона намагається уточнити статус танкера дипломатичними каналами.

Відомо, що Bella 1 належить турецькій компанії і перебуває під американськими санкціями за перевезення іранської нафти на користь терористичних організацій, включаючи "Хезболлу", єменських хуситів та Корпус вартових ісламської революції Ірану. Танкер також належать до так званого "тіньового флоту", який використовується для транспортування підсанкційної нафти з Росії, Ірану та Венесуели.

