США жестко опозорились, испугавшись флага РФ: что произошло в Атлантическом океане
commentss НОВОСТИ Все новости

США жестко опозорились, испугавшись флага РФ: что произошло в Атлантическом океане

NYT пишет о том, что США приостановили штурм танкера "теневого флота" после того, как на нем появился флаг РФ

31 декабря 2025, 07:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Береговая охрана США временно приостановила операцию по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1 после того, как на его борту появилось изображение российского флага. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

США жестко опозорились, испугавшись флага РФ: что произошло в Атлантическом океане

Танкер Bella 1. Фото: из открытых источников

По данным источников издания, суда Береговой охраны США уже более десяти дней преследуют крупный нефтяной танкер в Атлантическом океане, удерживая дистанцию примерно в полмили – около 800 метров. Военные подразделения заявляют о полной готовности к силовому захвату судна, однако операция не начата из-за отсутствия окончательного разрешения со стороны Белого дома.

Ситуация осложнилась после того, как на корпусе Bella 1 был небрежно нанесен российский триколор. Изначально американские власти рассматривали танкер как судно под фальшивым флагом, на которое распространяется судебное решение об аресте. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, такие суда могут быть задержаны, если они не имеют подтвержденной государственной принадлежности либо подозреваются в мошенничестве.

Эксперты предупреждают, что, если Bella 1 действительно была легально перерегистрирована в России, силовой захват может привести к серьезному дипломатическому обострению. В Вашингтоне не исключают, что Москва могла задним числом оформить регистрацию судна без необходимых инспекций, чтобы создать юридические и политические препятствия для США. Сейчас американская сторона пытается уточнить статус танкера по дипломатическим каналам.

Известно, что Bella 1 принадлежит турецкой компании и находится под американскими санкциями за перевозку иранской нефти в интересах террористических организаций, включая "Хезболлу", йеменских хуситов и Корпус стражей исламской революции Ирана. Танкер также относят к так называемому "теневому флоту", который используется для транспортировки подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы.

Источник: https://www.wsj.com/politics/national-security/oil-tanker-pursued-by-the-u-s-appears-to-claim-russian-protection-2d10ecd2?mod=hp_lead_pos6
