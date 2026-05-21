Головна Новини Суспільство події США втрачають контроль над переговорами щодо України: що тепер буде з війною
НОВИНИ

США втрачають контроль над переговорами щодо України: що тепер буде з війною

Київ дедалі жорсткіше критикує Вашингтон, Росія охолола до діалогу, а Європа готується перехопити роль головного посередника

21 травня 2026, 11:26
Кравцев Сергей

Переговорний процес між США, Росією та Україною, який ще рік тому Кремль називав історичним проривом та романтизував як “дух Анкоріджа”, сьогодні фактично опинився у безвиході. Як пише Foreign Policy, і Москва, і Київ дедалі більше розчаровуються у посередництві Вашингтона, тоді як сама війна входить у нову затяжну фазу.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Після саміту на Алясці Росія розраховувала закріпити дипломатичну перевагу та домогтися поступок щодо України. Переговори з боку США спочатку вів близький до Дональда Трамп девелопер Стів Віткофф, а пізніше до процесу підключився і Джаред Кушнер. Віткофф неодноразово відвідував Москву, проводячи багатогодинні зустрічі з Володимиром Путіним та Сергієм Лавровим, а Кремль навіть задіяв бізнесмена Кирила Дмитрієва для обговорення економічної частини можливої угоди.

Однак дипломатичний тиск не приніс очікуваного результату. Москва відмовилася відступати від вимоги повного контролю над Донбасом, а Вашингтон, за даними видання, не зміг схилити Київ до територіальних поступок. Більше того, частина американської адміністрації, як стверджують європейські дипломати, припускала сценарій, за якого Росія згодом все одно захопить Донбас.

На цьому тлі відносини Києва та Вашингтона помітно охололи. Володимир Зеленський дедалі частіше публічно критикує американських переговорників, заявляючи, що у них немає часу на Україну. Водночас Україна поступово знижує залежність від США: європейські країни компенсують частину допомоги, а український ВПК різко збільшив виробництво дронів та роботизованих систем.

При цьому Росія також не досягла вирішальних успіхів на фронті. Українські удари по нафтовій інфраструктурі та постійне виснаження живої сили посилюють тиск на Кремль та створюють ризики внутрішньої нестабільності.

Наразі все частіше звучать розмови про передачу переговорної ініціативи Європі. Серед потенційних посередників називають Ангелу Меркель та Маріо Драгі. Проте чи зможе Європа домогтися миру там, де провалилися США, поки що залишається відкритим питанням.

Джерело: https://foreignpolicy.com/2026/05/20/ukraine-russia-war-negotiations-trump-europe/
