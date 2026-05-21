США теряют контроль над переговорами по Украине: что теперь будет с войной

Переговорный процесс между США, Россией и Украиной, который еще год назад Кремль называл историческим прорывом и романтизировал как “дух Анкориджа”, сегодня фактически оказался в тупике. Как пишет Foreign Policy, и Москва, и Киев все больше разочаровываются в посредничестве Вашингтона, тогда как сама война входит в новую затяжную фазу.

После саммита на Аляске Россия рассчитывала закрепить дипломатическое преимущество и добиться уступок по Украине. Переговоры со стороны США сначала вел близкий к Дональду Трампу девелопер Стив Виткофф, а позже к процессу подключился и Джаред Кушнер. Виткофф неоднократно посещал Москву, проводя многочасовые встречи с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, а Кремль даже задействовал бизнесмена Кирилла Дмитриева для обсуждения экономической части возможной сделки.

Однако дипломатическое давление не принесло ожидаемого результата. Москва отказалась отступать от требования полного контроля над Донбассом, а Вашингтон, по данным издания, не смог склонить Киев к территориальным уступкам. Более того, часть американской администрации, как утверждают европейские дипломаты, допускала сценарий, при котором Россия со временем все равно захватит Донбасс.

На этом фоне отношения Киева и Вашингтона заметно охладели. Владимир Зеленский все чаще публично критикует американских переговорщиков, заявляя, что у них “нет времени на Украину”. Одновременно Украина постепенно снижает зависимость от США: европейские страны компенсируют часть помощи, а украинский ВПК резко увеличил производство дронов и роботизированных систем.

При этом Россия также не добилась решающих успехов на фронте. Украинские удары по нефтяной инфраструктуре и постоянное истощение живой силы усиливают давление на Кремль и создают риски внутренней нестабильности.

Теперь все чаще звучат разговоры о передаче переговорной инициативы Европе. Среди потенциальных посредников называют Ангелу Меркель и Марио Драги. Однако сможет ли Европа добиться мира там, где провалились США, пока остается открытым вопросом.

